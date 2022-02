Un problema fastidioso viene lamentato da non pochi mesi dagli utenti OnePlus in merito all’applicazione ufficiale OnePlus Gallery: l’app va in freezing quando si prova a condividere delle immagini. Per fortuna il produttore cinese ha reso pubblico il proprio impegno per risolverlo e, anzi, i primi utenti hanno già iniziato ad avvistare il fix.

Come si può leggere in questo thread aperto sul forum ufficiale di OnePlus, il team dice di aver preso visione delle numerose segnalazioni arrivate dalla Community e di essersi subito messo al lavoro per trovare una soluzione.

Purtroppo, pare che il problema di OnePlus Gallery sia legato all’applicazione Google Messaggi, per questo motivo si è reso necessario più tempo per sviluppare il fix necessario. Il rilascio di quest’ultimo viene previsto nel giro di una settimana, ma nel frattempo vengono dati dei suggerimenti che gli utenti afflitti dal problema possono mettere in pratica per tamponarlo momentaneamente:

Aprire il Google Play Store e cercare Google Messaggi (tramite il campo di ricerca o direttamente nella lista delle app installate) Una volta trovata l’app, disinstallare tutti gli aggiornamenti di Google Messaggi per riportarla ad una versione più vecchia Assicurarsi di aver disattivato (per adesso) gli “Aggiornamenti automatici app” nelle Impostazioni del Google Play Store. Una volta rilasciato il fix, sarà possibile riattivarli senza problemi.

Per fortuna, tutto questo potrebbe non rendersi necessario: a sole 24 ore dall’annuncio, un utente ha condiviso il seguente screenshot.

Come si legge chiaramente, la versione firmware DN2101_11_A.18, arrivata con un file OTA da 167 MB riporta un’unica novità nel changelog:

System

Fixed freezing issue when sharing pictures in Gallery

Insomma, la mobilitazione della community ha spinto OnePlus a darsi da fare, anche se non esattamente con la massima solerzia.

