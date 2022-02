Nella giornata trionfale dei nuovi OPPO Find X5 e OPPO Find X5 Pro, il produttore cinese ha trovato il tempo anche per un altro importante annuncio: OPPO Pad è ufficiale e rappresenta il modello di debutto del brand nel mondo dei tablet Android.

Questo nuovo dispositivo non costituisce una sorpresa, visto che era stato ampiamente (e precisamente) anticipato nei giorni addietro. Dopo Realme, dunque, un altro brand del gruppo BBK Electronics — e il più importante di tutti — fa il suo ingresso in questo nuovo segmento di mercato. Per la verità, più che con Realme Pad (di cui trovate a questo link la nostra recensione), OPPO Pad sembra destinato a darsi battaglia con il connazionale Xiaomi Pad 5 (ecco la nostra recensione).

OPPO Pad: design

Come si può dedurre dall’immagine di copertina, col suo primo tablet OPPO non ha cercato di reinventare la ruota: OPPO Pad presenta un design piuttosto standard, ma comunque moderno e con alcune peculiarità.

Il posizionamento della fotocamera posteriore nell’angolo in alto a sinistra, sotto alla quale trova posto il flash LED, è quello classico, ma è proprio sul retro che troviamo un tocco di originalità: una porzione della back-cover in metallo presenta delle incisioni del nome OPPO a caratteri cubitali, che probabilmente non incontreranno i gusti degli amanti di look più sobri.

La modernità si riflette anche nel lavoro svolto da OPPO per assottigliare le cornici simmetriche attorno al display: il rapporto screen-to-body è dell’86,3%. I bordi del tablet sono piatti. OPPO Pad è anche molto sottile (7 mm) e leggero (510 grammi).

Le colorazioni proposte sono due e sono quelle visibili in apertura: Black e Purple. Per la seconda è stata usata una particolare tecnica di sabbiatura per creare una texture piacevole al tatto e ridurre le antiestetiche impronte.

OPPO Pad: display, scheda tecnica e accessori

OPPO Pad dispone di un ampio display LCD da 11 pollici con risoluzione di 2560×1600 pixel e 275 ppi, refresh rate a 120 Hz, contrasto 1500:1, HDR10 e P3 wide color gamut. Non manca una classica soluzione hardware di filtro luce blu per affaticare di meno gli occhi degli utenti.

Il primo tablet di OPPO garantirà prestazioni di tutto rispetto grazie al SoC Qualcomm Snapdragon 870 accoppiato a tagli di memoria fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna. La fotocamera anteriore è da 8 megapixel, mentre quella posteriore è da 13 megapixel. OPPO Pad può inoltre contare su una batteria da 8360 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 watt.

Detto del SoC, OPPO ha studiato un sistema di dissipazione per tenere a bada le temperature: occupa un’area di 27413mm² ed è multistrato in grafite e silicone.

Neppure il comparto audio è stato trascurato: OPPO Pad è equipaggiato con un setup quad speaker con altoparlanti ACC di seconda generazione, ciascuno dei quali da 1.8-1.9cm3. Non mancano supporto Dolby Atmos e certificazione Hi-Res audio.

Quanto al software, OPPO Pad è un tablet Android con personalizzazione ColorOS e supporta funzioni dedicate come pinch a quattro dita, gesture a due dita per lo split-screen, parallel windows e multi-device cross-screen collaboration.

OPPO guarda con interesse anche ad un utilizzo produttivo e creativo: insieme a OPPO Pad è stata lanciata la OPPO Pencil stylus con 4096 livelli di pressione, aggancio magnetico al tablet e ricarica wireless (una ricarica completa garantisce 13 ore di utilizzo). Al tablet viene inoltre abbinata una smart magnetic keyboard con tasti Fn e task per eseguire shortcut (la tastiera è sprovvista di trackpad).

OPPO Pad: Artist Limited Edition, prezzi e disponibilità

Oltre alla versione standard, è stata presentata anche la OPPO Pad Artist Limited Edition, con colorazione silver, una lavorazione particolare della back-cover e il solo taglio di memoria 8GB+256GB.

OPPO Pad sarà disponibile in Cina a partire dal 3 marzo 2022 ai seguenti prezzi:

6GB + 128GB – 2299 yuan (326 euro)

6GB + 256GB – 2699 yuan (382 euro)

8GB + 256GB – 2999 yuan (425 euro)

Artist Limited Edition – 3499 yuan (496 euro).

Al momento non sono state rilasciate informazioni in merito alla commercializzazione di OPPO Pad su altri mercati.

