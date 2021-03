Diverse settimane fa, ancor prima che OnePlus ufficializzasse l’evento di oggi per la presentazione della nuova famiglia di smartphone di fascia alta, circolavano in rete alcuni rumor e leak circa uno smartphone “economico” di OnePlus indirizzato ai giocatori su mobile ed esclusiva del mercato indiano.

Caratteristiche OnePlus 9R

In queste ore, proprio durante la presentazione di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, il colosso cinese ha tolto i veli da OnePlus 9R. Come abbiamo avuto modo di scoprire nelle scorse settimane, il dispositivo non ha nulla da invidiare ai fratelli muniti di processore Qualcomm Snapdragon 888 – forse l’unica vera differenza.

OnePlus 9R si propone, infatti, come un vero e proprio smartphone di fascia alta con tutto ciò che un utente si può aspettare da un dispositivo per il 2021. Lo smartphone dispone di un display AMOLED 2.5D da 6,55 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate da 120 Hz, fotocamera punch hole da 32 MP e un design mozzafiato.

L’hardware è basato sul processore Qualcomm Snapdragon 870, 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di spazio interno, mentre la componente fotografica ruota attorno ad un sensore principale da 48 MP con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine), un sensore ultra grandangolare da 16 MP, un sensore macro da 5 MP e uno monocromatico da 2 MP.

Bene la batteria da 4500 mAh con supporto alla tecnologia Warp Charge 65 W con caricabatterie (in confezione) da 65 W, così come la presenza di Android 11 con OxygenOS 11.

Scheda tecnica

Display AMOLED 2.5D da 6,55 pollici a risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate da 120 Hz, 402 PPI, supporto DCI-P3 e sRGB;

processore Qualcomm Snapdragon 870;

8/12 GB di RAM LPDDR4 con 128/256 GB di spazio di archiviazione in formato UFS 3.1;

fotocamera posteriore: sensore principale da 48 MP Sony IMX586 con stabilizzazione ottica dell’immagine e apertura f/1.7, sensore ultra grandangolare da 16 MP Sony IMX481 con angolo di visuale da 123° con apertura f/2.2, sensore macro da 5 MP e sensore monocromatico da 2 MP;

fotocamera frontale da 32 MP;

batteria da 4500 mAh con tecnologia Warp Charge 65 W tramite caricabatterie incluso in confezione;

sensore per le impronte integrato nel display, USB Type-C 3.1 Gen 1, speaker stereo e certificazione Dolby Atmos;

connettività 5G, LTE, Wi-Fi 6 dual band, Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS + Galileo + Beidou + A-GPS;

dimensioni: 161 x 74,1 x 8,4 mm;

peso: 189 grammi;

Android 11 con OxygenOS 11.

Prezzo e disponibilità OnePlus 9R

OnePlus 9R sarà disponibile in pre-ordine a partire dall’inizio del mese di aprile con un prezzo di 39.999 rupie indiane, circa 385 euro al cambio, per il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, e 43.999 rupie indiane, circa 510 euro al cambio, per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio interno. Le colorazioni sono Lake Blue e Carbon Black.

