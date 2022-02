Non solo OPPO Find X5 e Find X5 Pro: la casa cinese svela ufficialmente anche OPPO Find X5 Lite, il modello “base” della nuova serie di smartphone Android. In realtà il nome potrebbe ingannare, visto che non si tratta affatto di un dispositivo di fascia bassa: andiamo insieme a scoprirlo.

Ufficiale anche OPPO Find X5 Lite: ecco specifiche e funzionalità

OPPO Find X5 Lite riprende sì alcuni tratti dei fratelli maggiori, ma si distingue piuttosto nettamente a partire proprio dal suo cuore. Niente Snapdragon: lo smartphone può infatti contare sul SoC Mediatek Dimensity 900 octa core (con ARM Mali-G68 MC4), affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X e da 256 GB di memoria interna UFS 2.2.

Il display è un AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz, frequenza di campionamento fino a 180 Hz e sensore d’impronte integrato. Protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 5, offre una densità di pixel di 409 ppi, 16,7 milioni di colori, 100% DCI-P3/135% sRGB (in modalità Vivid) e un rapporto schermo superficie del 90,80%.

Il comparto fotografico dello smartphone mette a disposizione un tripla fotocamera posteriore e una anteriore singola da 32 MP (f/2.4, FoV 85°, lenti 5P): sul retro abbiamo sensore principale da 64 MP (f/1.7, FoV 80,5°, AF), grandangolare da 8 MP (f/2.25, FoV 118,9°, lenti 5P) e macro da 8 MP (f/2.4, FoV 88,8°, lenti 3P e FF).

Grazie alla configurazione della fotocamera e alle funzioni di imaging potenziate dall’Intelligenza Artificiale, secondo il produttore gli utenti possono ottenere ritratti professionali grazie all’apposita modalità Ritratto e ai video ritratti Bokeh Flare. A disposizione anche le modalità panorama, esperto, notte, video time-lapse, slow motion e Dual view, che permette di girare filmati con fotocamera anteriore e posteriore contemporaneamente. La risoluzione massima supportata è 4K (30 fps), con stabilizzazione video EIS a 1080p (60 e 30 fps).

Per il gaming entrano in gioco lo stabilizzatore AI Frame Rate di HyperBoost, che impedisce la perdita di frequenza dei fotogrammi, e la funzione Quick Startup, per riportare rapidamente al punto di partenza. Il sistema di raffreddamento multiplo è stato creato combinando più strati di fogli di grafite, un sistema di raffreddamento a liquido e Borazon, un isolamento di tipo aerospaziale. A bordo cinque sensori per il rilevamento della temperatura in tempo reale.

La batteria è da 4500 mAh con due celle collegate in serie (2 x 2250 mAh): supporta la ricarica rapida SuperVOOC cablata da massimo 65 W, che consente di tornare al 100% in soli 31 minuti. Ecco la scheda tecnica completa di OPPO Find X5 Lite:

Scheda tecnica OPPO Find X5 Lite

display AMOLED 20:9 da 6,43 pollici Full-HD+ da 90 Hz

SoC Mediatek Dimensity 900 octa core

8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna UFS 2.2

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, grandangolare da 8 MP e macro da 8 MP

fotocamera anteriore da 32 MP

connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C, porta per jack da 3,5 mm

sensore d’impronte integrato nel display

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 65 W

Android 12 con ColorOS 12

dimensioni: 160,6 x 73,2 x 7,81 mm, peso di 173 g

Previous Next Fullscreen

A livello di design lo smartphone si differenzia dagli altri modelli della serie sia nella parte anteriore sia in quella posteriore. Frontalmente abbiamo un vetro piatto con un bordo inferiore un po’ più spesso: resta al suo posto il foro per la fotocamera anteriore, anche in questo caso spostato sul lato sinistro. Sul retro, oltre ai cambiamenti portati dalle colorazioni Starlight Black e Startrails Blue, possiamo notare un modulo fotografico più “classico”, di forma rettangolare.

Si ispira alle “piogge di meteoriti” ed ha un design elaborato da LDI (Laser Direct Imaging). Le milioni di strutture di cristallo a forma piramidale creano una texture raffinata ideale per non trattenere le impronte.

Prezzi e uscita di OPPO Find X5 Lite

OPPO Find X5 Lite sarà disponibile in Italia nei prossimi giorni al prezzo consigliato di 499,99 euro nelle colorazioni Starlight Black e Startrails Blue. Come i fratelli maggiori, può contare su alcune promozioni di lancio: acquistando lo smartphone dal 2 marzo al 24 aprile 2022 saranno inclusi OPPO Enco Free 2, OPPO Band Sport e una cover, per un valore totale di 207 euro.

In più, sia con il preordine dal 25 febbraio al 17 marzo sia con l’acquisto dal 17 marzo al 24 aprile 2022, ordinandolo sull’OPPO Store ufficiale si avrà la possibilità di partecipare a un’esclusiva masterclass di fotografia tenuta dal fotografo Paolo Raeli e di usufruire del nuovo servizio di Trade In. Quest’ultimo permetterà di ottenere una valutazione massima di 750 euro per il vecchio smartphone.

Infine, tutti coloro che preordineranno la gamma Find X5 dal 25 febbraio al 17 marzo 2022 riceveranno un voucher fino a un valore di 100 euro della durata di 12 mesi.

Potrebbe interessarti: Recensione Oppo Find N