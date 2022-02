Android 12L dovrebbe essere rilasciato in versione definitiva nel corso del prossimo mese anche se già l’ultima build disponibile di tale release del sistema operativo mobile di Google può essere considerata abbastanza stabile ma i possessori di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro non possono ugualmente installarla.

La scorsa settimana il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha rilasciato un secondo aggiornamento di sicurezza di febbraio per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, update che non pare apportare modifiche degne di nota e che negli ultimi giorni ha raggiunto un grande numero di utenti.

L’ultimo update di Google Pixel 6 blocca Android 12L beta

Ebbene, stando alle segnalazioni di chi ha provveduto a scaricarlo e installarlo, dopo tale update pare non sia più possibile installare Android 12L Beta 3 e ciò anche se si riesce a registrare il proprio device al Programma Beta di Android.

Pur potendo sembrare un semplice bug, in realtà l’impossibilità di installare Android 12L Beta 3 rappresenta una precisa scelta del team di Google, così come viene confermato da una nota ufficiale dell’azienda:

Se stai registrando un Pixel 6 o Pixel 6 Pro con l’ultima build di febbraio SQ1D.220205.004, non riceverai un aggiornamento a 12L Beta 3 ma riceverai invece la prossima build beta in arrivo a marzo, a condizione che tu mantenga il tuo dispositivo registrato.

Anche il sideload manuale dell’OTA dovrebbe non funzionare e presentare un errore durante il processo di installazione.

Per quanto riguarda l’ulteriore versione di Android 12L che Google ha preannunciato che verrà rilasciata a marzo, probabilmente non si tratterà della Beta 4 ma della Release Candidate, ossia l’ultima versione prima del rilascio dell’aggiornamento per tutti gli utenti.

Ad aprile, invece, dovrebbero iniziare ad arrivare le prime versioni beta di Android 13, l’attesa prossima release del sistema operativo mobile di Google. Staremo a vedere.

