Che gli smartphone appena presentati possano presentare qualche bug di gioventù è un’evenienza tutt’altro che remota e neppure un modello premium come Samsung Galaxy S22 Ultra l’ha scampata: un fastidioso problema di flickering del display è stato segnalato da diversi utenti della variante Exynos — che è quella venduta anche da noi — in alcuni scenari di utilizzo comune e adesso il produttore sudcoreano ha fatto sapere che il fix sta arrivando.

A differenza della mancanza dello slot microSD, alla quale Samsung ha posto rimedio con delle nuove pen drive USB-C dalle dimensioni minime, il problema di cui vi avevamo parlato nei giorni scorsi non è di tipo fisico, pertanto anche la soluzione dovrà essere di tipo software.

Come vi avevamo raccontato, alcuni Samsung Galaxy S22 Ultra con SoC Exynos 2200 sono afflitti da un bug che si traduce nel flickering del display nella schermata di blocco e nella riproduzione di video su YouTube. In particolare, come mostrato nel seguente video proveniente da Twitter, una linea orizzontale pixellata appare nella porzione superiore dello schermo, in corrispondenza del widget dell’orologio. Il problema si presenta soltanto quando il display è impostato in QHD+ e nella modalità schermo Natural.

If you have an Exynos #GalaxyS22Ultra pls check if your device is affected by this bug, too.

