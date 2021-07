Con una singola eccezione, rappresentata da un POCO, gli aggiornamenti software dell’ultimo giorno di luglio 2021 sono un monopolio di Samsung.

La raccolta comprende top di gamma attuali e della precedente generazione, ma anche interessanti modelli di fascia media. Ecco tutti gli smartphone destinatari dei nuovi update e le novità in arrivo.

Samsung Galaxy S21, S20, A72, A71 5G: le novità degli aggiornamenti

Partendo dai modelli del brand sudcoreano, gli aggiornamenti in roll out sono per la serie Samsung Galaxy S21, la serie Samsung Galaxy S20 – Samsung Galaxy S20 Fan Edition compreso –, Samsung Galaxy A72 e Samsung Galaxy A71 5G.

Serie Samsung Galaxy S21

Sebbene il mese di luglio non si sia ancora concluso, l’OEM Android più attento agli aggiornamenti sta già rilasciando le patch di sicurezza di agosto 2021. Arrivata già su altri modelli nei giorni scorsi, adesso la SMR (Security Maintenance Release) del prossimo mese sta approdando sui flagship Samsung Galaxy S21 (ecco la nostra riprova), Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra (ecco la nostra riprova) a partire dalla Cina.

La versione firmware in roll out è la G99x0ZCU2AUGE. Come già detto nel caso dei modelli che li hanno preceduti, anche in riferimento a quelli della serie Galaxy S21 va ribadito che Samsung non ha ancora pubblicato i dettagli delle patch di sicurezza di agosto 2021.

Samsung Galaxy A72

Dopo Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A8 2018 e i tre modelli appena citati, anche il ben riuscito medio di gamma Samsung Galaxy A72 (ecco la nostra recensione) si porta avanti con gli aggiornamenti e riceve le patch di sicurezza di agosto 2021.

In questo caso non abbiamo screenshot da mostrarvi, tuttavia possiamo dirvi che il roll out del nuovo firmware A725FXXU3AUG2 è già più vicino, essendo partito da Russia e Ucraina. Il numero di build dovrebbe suggerire anche la presenza di qualche novità funzionale, ma per adesso non è dato sapere quali.

Serie Samsung Galaxy S20

Mentre tanti modelli della casa asiatica hanno già compiuto lo step successivo, i top di gamma dell’anno scorso provano a restare al passo: Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G stanno finalmente ricevendo le patch di sicurezza di luglio 2021. Il roll out, in particolare, riguarda i modelli Verizon, visto che per gli altri era partito già diverse settimane fa. Ecco i numeri delle build rilasciate:

Samsung Galaxy S20 : RP1A.200720.012.G981VSQU2DUG1

: RP1A.200720.012.G981VSQU2DUG1 Samsung Galaxy S20+ : RP1A.200720.012.G986USQU2DUG1

: RP1A.200720.012.G986USQU2DUG1 Samsung Galaxy S20 Ultra: RP1A.200720.012.G988USQU2DUG1

La fonte cita anche Samsung Galaxy Z Fold2 5G – RP1A.200720.012.F916USQU1DUF1 –, tuttavia di quest’aggiornamento vi avevamo già parlato qualche giorno fa.

Samsung Galaxy S20 FE

Ai tre modelli appena citati si aggiunge pure Samsung Galaxy S20 Fan Edition (FE) e anche in questo caso si tratta delle patch di sicurezza di luglio 2021.

Se questo dato vi ha lasciati un po’ confusi, avete ragione: questo modello aveva già ricevuto le patch di sicurezza del mese corrente, sia in versione Exynos che Snapdragon. La nuova build G780FXXU4CUG5 è disponibile per il modello Exynos LTE, mentre per le altre varianti arriverà nei prossimi giorni.

Purtroppo il changelog non fornisce chiarimenti sul contenuto dell’update, limitandosi a riportare le patch di sicurezza di luglio 2021.

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A71 5G, venduto in Corea del Sud come Galaxy A Quantum, sta ricevendo il firmware A716SKSU3CUG5 nel mercato di casa. Anche in questo caso si tratta solo delle patch di sicurezza di luglio 2021, che includono anche il fix del bug con Android Auto.

POCO X3: le novità dell’aggiornamento

POCO X3, la variante indiana con batteria maggiorata ma senza NFC del nostro POCO X3 NFC, era arrivato sul mercato con Android 10 e la MIUI 12 e adesso sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 11. La MIUI 12.5, invece, non è ancora stata rilasciata.

La build in roll out è la V12.0.2.0.RJGINXM ed è una Stable Beta.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21, S20, S20 FE, A72, A71 5G, POCO X3

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono disponibili anche in Europa (quello per POCO X3 non lo sarà mai). In ogni caso, è possibile eseguire una ricerca manuale mediante i seguenti percorsi: