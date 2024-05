Nelle ultime settimane, attraverso numerose versioni di WhatsApp Beta, abbiamo avuto dei generosi assaggi della nuova interfaccia grafica della popolare app di messaggistica di proprietà di Meta. Oggi, 9 maggio 2024, arriva l’annuncio ufficiale: WhatsApp si rinnova.

Le novità sono numerose, soprattutto se non si tiene conto delle novità più recenti e si confronta con l’aspetto estetico precedentemente annunciato nel 2021. Nuova palette di colori, icone e illustrazioni, ed una modalità scura migliorata. L’applicazione per Android vedrà l’inserimento di una barra di navigazione nella parte inferiore, mentre la versione iOS beneficerà di una nuova disposizione degli allegati.

Giusto per darvi un’idea, prima di vedere le novità, ecco come WhatsApp è cambiata nel tempo.

WhatsApp si aggiorna: nuovo look moderno, semplice e accessibile

WhatsApp ha subito varie modifiche di design nel corso degli anni, con l’ultimo importante aggiornamento avvenuto nel 2021. Per mantenere il suo aspetto moderno, semplice e accessibile, l’azienda ha apportato una serie di modifiche adesso disponibili per tutti. Tra queste, spicca l’introduzione di una nuova palette di colori, oltre ad aver reso più omogenea la sfumatura di verde. L’azienda afferma di aver ampliato l’utilizzo di colori neutri, diventando più selettiva su dove e come il verde viene utilizzato all’interno dell’app.

Nell’immagine a seguire di riepilogo potete apprezzare le principali modifiche nelle varie sezioni:

Inoltre, la modalità scura è stata notevolmente migliorata: il contrasto è aumentato e sono state introdotte tonalità più profonde per affaticare di meno la vista (ad esempio quando lo si utilizza al buio). A questo, si aggiunge un’aggiornamento delle icone, che ora hanno uno stile più arrotondato, e delle illustrazioni, arricchite da animazioni più divertenti. Anche lo sfondo delle chat è stato rivisitato, con l’introduzione di un nuovo “doodle” come background predefinito.

Questi cambiamenti saranno visibili nelle prossime ore sia sull’app per Android che per iOS, ma ci saranno alcune novità esclusive per ciascuna delle due versioni. Per quanto riguarda iOS, ad esempio, ci sarà un nuovo layout per gli allegati, che introduce un contenitore espandibile per l’invio di media, sondaggi, documenti e altro ancora. Per Android, invece, ci sarà una nuova barra di navigazione nella parte inferiore.

L’aggiunta di questa barra ha permesso a WhatsApp di progettare i filtri di chat da posizionare in cima alla lista delle chat, permettendo così agli utenti di trovare rapidamente le conversazioni senza dover scorrere tutto l’elenco della propria casella di posta.

L’ultima novità riguarda la parte superiore: la lente viene sostituita di fatto dalla barra di ricerca al cui interno leggiamo chiaramente “Ask Meta AI or Search”, proprio qui sarà integrata la nuova intelligenza artificiale di Zuckerberg, ovvero la Meta AI (non ancora disponibile in Italia). Subito sotto i filtri, di recente annuncio, per scorrere più agevolmente le chat.

Cosa ne pensate del nuovo rinnovamento di WhatsApp? Vi leggiamo nei commenti.