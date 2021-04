Recensione Samsung Galaxy A72 – Chi ha letto la nostra recensione di Samsung Galaxy A52 non può non aspettarsi momenti di confronto con A72, dal momento che entrambi questi smartphone condividono la maggior parte delle specifiche tecniche ad eccezione di qualche miglioria per Galaxy A72.

Niente connettività 5G e display a 120 Hz, caratteristiche riservate ad A52 5G (che abbiamo recensito in questo articolo), tuttavia permangono caratteristiche tecniche simili al netto di un poca di potenza in meno e giusto un paio di chicche mancanti tra modello 5G e 4G.

Samsung Galaxy A72 è acquistabili in queste configurazioni:

Samsung ultimamente sta proponendo device della linea A variegati e la scelta inizia a farsi davvero difficoltosa, dunque cerchiamo in questa recensione di comprendere le peculiarità di questo telefono e quale può essere il suo impiego migliore, anche in video di seguito!

Video recensione Samsung Galaxy A72

Design e materiali, la plastica convince ancora

Come il suo fratello minore è interamente in plastica con un frame lucido e un retro satinato e lievemente ruvido, nel complesso consente un buon grip e buona presa ma l’utilizzo ad una mano non è dei migliori a causa delle dimensioni generose. Inoltre non ha cornici particolarmente ottimizzate come invece accade per i modelli top di gamma e la diagonale da 6.7″ è ampia e di non facile gestione.

Nemmeno il peso di 203 grammi è contenuto e sommato allo spessore di 8,4 mm risulta in un device che in tasca si fa pressoché sempre sentire. Per lo meno il retro è ben resistente ai graffi, di tante colorazioni diverse (nero, blu, bianco, viola) e non sembra scolorarsi con l’usura; attenzione però alle ditate che rimangono impresse facilmente.

Display e audio, non ci aspettavamo di meglio

Come per ogni Galaxy A è lo schermo il punto più forte di tutto l’equipaggiamento tecnico, è Super AMOLED FHD+ 20:9 con refresh a 90 Hz adattivi (da 1 a 90), ma si possono impostare i classici 60 Hz per risparmiare qualche punto percentuale di batteria.

Impatto estremamente positivo per risoluzione, colori, esperienza visiva al sole data la buona luminosità (800 nits). Sotto il pannello c’è poi il sensore d’impronte ottico ma nonostante la tecnologia a disposizione rimane addormentato il più delle volte così come abbiamo detto anche su A52, lentino e impreciso nel riconoscimento; questo punto è un nodo ancora da sciogliere che Samsung si porta dietro da varie edizioni non solo di Galaxy A, fingerprint ottico o a ultrasuoni che sia.

Il comparto audio è ben sviluppato ed è stereo composto da speaker inferiore e capsula auricolare. Il sonoro è vivace e colorato, le basse frequenze udibili e il volume massimo buono, esente da distorsioni di sorta.

Hardware e software, buon connubio ora

Sotto la scocca troviamo lo Snapdragon 720G, già visto e testato altrove e anche a bordo di A72 si conferma essere un buon connubio tra potenza e consumi. Supporta molto bene il sistema in tutte le operazioni e mantiene lo smartphone fluido in linea generale ma non è esente da scatti o piccole esitazioni sporadiche e momentanee, frutto anche dell’interfaccia One UI 3.1 su Android 11.

I gameplay girano fluidamente anche per quei titoli da un notevole peso computazionale e i 6 GB di RAM sono perfetti per mantenere in memoria un abbondante quantitativo di app senza chiuderle forzatamente.

Batteria molto bene, solo un rimprovero generale

Rispetto a Galaxy A52 guadagna 500 mAh di capienza e si porta a 5000 mAh totali. Bastano per far durare lo smartphone con uso medio circa 6 ore di display attivo corredato di always on e 90 Hz attivati.

Peccato solo Samsung non abbia spinto per nulla lato velocità in ricarica, ferma a 25 W così come accade con i nuovi top Galaxy S21, tra l’altro il caricabatterie in confezione è da 15W quindi se volete supportarla dovete comprare un caricabatterie compatibile.

Fotocamera in linea, super colori

La configurazione fotografica è simile a quella di Galaxy A52, di fatto manca il sensore di profondità in favore del teleobiettivo 3x ottico (fino 30x digitale):

Standard 64 MP, f/1.8, 26mm ( wide ) , 1/1.7X”, 0.8µm, PDAF, OIS;

Tele 8 MP, f/2.4 , 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom;

, 1.0µm, 3x optical zoom; Super grandangolo 12 MP, f/2.2, 123˚ , 1.12µm;

Macro 5 MP, f/2.4;

Selfie 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm.

Gli scatti si contraddistinguono come sempre per un cielo azzurro e molto vivace così in generale come la taratura colore. Purtroppo dall’anteprima dell’app fotocamera è veramente difficile capire la possibile resa fotografica finale, per cui occorre scattare per capire la quantità di image processing apportata dal software; anche nitidezza e messa a fuoco sono due aspetti difficili da interpretare con la sola anteprima dell’app fotocamera.

Come accade per Galaxy A52 è il sensore super grandangolare a soffrire maggiormente di una bassa esposizione alla luce, spesso non riuscendo a garantire adeguati livelli di nitidezza e taratura colore, così come fatica a risolvere le zone di eccessivo contrasto di luce, aspetto quest’ultimo che in realtà si palesa solo in parte per il sensore principale ma non ci troviamo di certo di fronte a un top di gamma.

Per ciò che riguarda i video possono arrivare al 4K 30 fps e presentano in generale colori convincenti, HDR non eccessivamente spinto ma una buona resa generale, accompagnata da una stabilizzazione abbastanza sottotono nonostante l’OIS per alcuni sensori; il teleobiettivo è la lente che riesce meglio in tal senso.

Previous Next Fullscreen

Connettività

Come detto è assente il 5G, rimane il classico 4G e lo slot può ospitare 2 nano SIM o una SIM assieme a scheda microSD.

Lato connettività non abbiamo riscontrato incertezze lato aggancio alla rete dati, utilizzo bluetooth, wifi o GPS.

In conclusione

Il vero punto debole di Samsung Galaxy A72 è il prezzo di 500€ di listino sul sito Samsung; per fortuna su Amazon si è già svalutato e si aggira sui 400€ ma la cifra perfetta è quella che si aggira attorno i 350€, tuttavia occorrerà attendere ancora.

Il prezzo, paragonato a quello di Galaxy A52 che si aggira sui 310€ su Amazon, risulta comunque interessante dal momento che con 80/90€ in più è possibile guadagnare un poco in autonomia, un sensore tele al posto del profondità e uno schermo più ampio. Non tutti però possono trovare vantaggiosa la differenza di prezzo, preferendo il risparmio.

Altrimenti potreste pensare di aspettare il Galaxy A72 5G che, così come detto nel confronto tra A52 e A52 5G, potrebbe offrire sul tavolo qualcosa in più.

Per il resto è un device completo, ben equipaggiato sicuramente in grado di durare per qualche anno senza appesantirsi eccessivamente.