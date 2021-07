Ci sono aggiornamenti per Samsung Galaxy A52, POCO F3, OnePlus 7/7 Pro e altri

La raccolta degli aggiornamenti software di oggi, 27 luglio 2021, è decisamente variegata, dal momento che tocca due tra i modelli di fascia media più interessanti dell’anno come Samsung Galaxy A52 e POCO F3, uno degli smartphone più particolari in circolazione – Microsoft Surface Duo –, due ex top di gamma quali OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro e altri ancora.

OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro: le novità degli aggiornamenti

Agli inizi della sua storia, OnePlus era stata in grado di costruirsi una buona reputazione in materia di aggiornamenti software, tuttavia alcuni recenti passi falsi hanno fatto storcere il naso a non pochi utenti delusi. L’unione del team di sviluppo del brand con quello di OPPO è finalizzata a garantire un miglior supporto software agli smartphone OnePlus, ma l’efficacia di questa mossa sarà visibile solo più avanti.

Per il momento, c’è un nuovo aggiornamento per OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro di cui parlare: l’update è per i modelli globali ed è principalmente volto a risolvere vari bug, ad ottimizzare la UI e ad aggiornare il livello delle patch di sicurezza a giugno 2021.

Ecco il changelog completo della OxygenOS 11.0.2.1:

System Reduced power consumption Improved overheating control management Fixed the issue of not being able to play HD videos on some video platforms Upgraded Android Security Patch to 2021.06

File Manager Fixed the crash issue of the application

Camera Fixed the issue that the camera is blurred when shooting on full-screen size Improved the stability

Phone Optimized the dial pad UI



POCO F3, POCO X3 NFC e Redmi Note 8 Pro: le novità degli aggiornamenti

Sebbene si stia già facendo un gran parlare della futura MIUI 13 con base Android 12, Xiaomi ha ancora il suo bel da fare con gli aggiornamenti alla MIUI 12.5 (ecco il nostro approfondimento dedicato).

Adesso è arrivato il momento di due smartphone a marchio POCO molto apprezzati:

POCO X3 NFC, in versione global, sta ricevendo un update del peso di 2,4 GB contenente la build MIUI 12.5.1.0 RJGMIXM , che comprende anche le patch di sicurezza di luglio 2021 . Si tratta, come spesso accade, di una Stable Beta, pertanto ancora contraddistinta da un roll out non aperto a tutti;

, che comprende anche le patch di sicurezza di . Si tratta, come spesso accade, di una Stable Beta, pertanto ancora contraddistinta da un roll out non aperto a tutti; La variante europea di POCO F3 5G (ecco la nostra recensione), invece, sta ricevendo la build “V12.5.3.0.RKHEUXM” con annesse patch di sicurezza di giugno 2021.

Per quanto riguarda l’unico smartphone Redmi di questa selezione, va specificato che Redmi Note 8 Pro aveva già iniziato a ricevere la MIUI 12.5 in Cina un mese fa, tuttavia questa volta è il turno delle altre varianti regionali, tra cui quelle Global ed Europe.

Qui di seguito trovate il changelog ufficiale completo della MIUI 12.5 per Redmi Note 8 Pro, in ogni caso sappiate che si tratta di build Beta, o meglio Mi Pilot, pertanto non aperta a tutti (occorre un Mi Account autorizzato o una recovery modificata come la TWRP):

System New: With 20 times more rendering power, there are now few limits to what you can see on your screen. New: With custom device model adjustments, any phone becomes faster after the upgrade. New: Response to gestures is now instant. Optimization: MIUI became lighter, faster, and more durable. Stable MIUI based on Android 11 Updated Android Security Patch to June 2021. Increased system security.

Notes New: Compose mind maps with complex structures. New: New tools for doodling and sketching. New: Press and hold a sketch to adjust the strokes automatically. New: A gesture shortcut now allows you to create notes, tasks, and excerpts anywhere. New: Excerpts save text, URLs, and images to Notes in a few simple taps. New: Dynamic layouts bring the typography in Notes to a new level. All-new Notes.



Microsoft Surface Duo: le novità dell’aggiornamento

Nella giornata del 26 luglio Microsft ha rilasciato un nuovo update per il Surface Duo, tuttavia neppure questa volta si tratta di Android 11: l’unica novità della versione software 2021.622.47 in roll out in Europa è costituita dalle patch di sicurezza di luglio 2021.

Samsung Galaxy A52, M21, M31, M62: le novità degli aggiornamenti

Chiudiamo con gli aggiornamenti per gli smartphone di Samsung:

Samsung Galaxy A52 (ecco la nostra recensione) è il primo smartphone a ricevere le patch di sicurezza di agosto 2021 . Il roll out del firmware A525FXXU3AUG4 è già in corso in Germania, Ucraina, Russia, Kazakhstan e non solo. Purtroppo i dettagli dell’update non sono ancora noti.

(ecco la nostra recensione) è il primo smartphone a ricevere le di . Il roll out del firmware è già in corso in Germania, Ucraina, Russia, Kazakhstan e non solo. Purtroppo i dettagli dell’update non sono ancora noti. Il meno noto Samsung Galaxy M62, invece, deve accontentarsi delle patch di sicurezza di luglio 2021 in arrivo in Malesia e Vietnam con la build M625FXXU1AUG2 .

. Samsung Galaxy M31 sta ricevendo un OTA da 715 MB col firmware M315FXXU2BUF3, che gli fa compiere un balzo dalle patch di sicurezza di marzo a quelle di giugno 2021. Non solo fix: l’update promette anche miglioramenti per la fotocamera.

Samsung Galaxy M21 sta ricevendo un file OTA da 445 MB con la versione M215FXXU2BUF1. Anche in questo caso ci sono le patch di sicurezza di giugno 2021 con tanto di fix Fragattacks e anche in questo caso ci sono novità più interessanti: in primis, miglioramenti per Quick Share; e poi la nuova funzione Clipboard, che rende più avanzati gli appunti, permettendo di copiare testi ma altresì immagini e screenshot recenti, per poi incollarli dove si vuole.

Come aggiornare Samsung Galaxy A52, M21, M31, M62, POCO F3, X3 NFC, Redmi Note 8 Pro, OnePlus 7, 7 Pro, Microsoft Surface Duo

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono (già) disponibili anche in Europa. In ogni caso, è possibile eseguire una ricerca manuale mediante i seguenti percorsi:

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per Microsoft Surface Duo, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“.

per i POCO e Redmi, “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

Nel caso di Redmi Note 8 Pro, trovate di seguito i link per le ROM Global ed Europe:

Per POCO X3 NFC, ecco un paio di link utili per la Stable Beta Global: Recovery | OTA

Per OnePlus 7:

Per OnePlus 7 Pro: