L’ultimo lunedì del mese di luglio 2021 si apre con una nutrita raccolta di aggiornamenti software per smartphone Android: i modelli interessati fanno capo a Samsung, OnePlus, Xiaomi e Huawei, appartengono a generazioni e fasce di prezzo estremamente diverse e, mentre alcuni stanno ricevendo dei meri update di sicurezza mensili, per altri ci sono dei major update lungamente attesi.

OnePlus Nord N10 5G: le novità dell’aggiornamento

OnePlus Nord N10 5G non è esattamente il modello meglio riuscito della serie Nord, che di recente ha accolto l’economico OnePlus Nord CE 5G (ecco la nostra recensione) e il più prestante OnePlus Nord 2 5G (ecco la nostra recensione).

Inoltre, il produttore cinese non gli ha esattamente riservato un trattamento impeccabile in fatto di aggiornamenti software. Perlomeno finora: dopo un’attesa fin troppo lunga, è finalmente partito il roll out del major update con Android 11 e la OxygenOS 11 anche per OnePlus Nord N10 5G.

L’annuncio è arrivato, come sempre, attraverso il forum ufficiale del produttore e, naturalmente, le novità sono decisamente numerose. La OxygenOS 11 porta con sé un rinnovamento grafico, ma anche numerose aggiunte tecniche e funzionali a livello di fotocamera – UI, codec HEVC, nuova integrazione con app di terze parti per la condivisione, nuovo accesso rapido alla registrazione, tempo effettivo di registratione per i Time-lapse –, di Ambient Display – Insight clock style e Canvas –, di giochi (nuovo Gaming Tool box, funzione di risposta rapida in finestra per WhatsApp e INS, funzione di prevenzione dei tocchi accidentali) e di Dark Mode. In aggiunta a tutto questo, ci sono anche le patch di sicurezza del mese di giugno 2021.

Per i più curiosi, ecco il changelog ufficiale completo della OxygenOS 11BE89BA per OnePlus Nord N10 5G:

System Updated to OxygenOS 11 version Fresh new UI visual design brings you a more comfortable experience with various optimizations of details Since this is a big Android update with multiple new features, the upgrade process might be a little longer, please be more patient. Updated Android security patch to 2021.06

Camera Updated the camera UI and optimized some of the function paths to offer more convenient operation Newly added HEVC codec to reduce video storage size seamlessly, capture and shoot more without compromising on quality Newly added access to a third-party app to share the picture by pressing and holding it in preview Newly added the quick access to recording mode by pressing and holding the shutter button and by sliding the button, you can easily zoom in or zoom out Newly added the playback display in Time-lapse mode to show the actual filming time

Ambient Display Newly added Insight clock style, a joint creation with Parsons School of Design. It will change according to the phone usage data (To set: Settings > Customization > Clock on ambient display) Newly added Canvas feature that can automatically draw a wireframe picture based on a lock screen photo on your phone(Path: Settings – Customization – Wallpaper – Canvas – Choose photo preview and it can be generated automatically)

Games Newly added Gaming Tools box for convenient switches of Pro Gaming Mode. You can now choose three ways of notifications: text-only, heads up and block just for your immersive gaming experience Newly added quick reply feature in a small window for WhatsApp and INS (Enable it by swiping down from upper right/left corners of the screen in gaming mode) Newly added mis-touch prevention feature. Enable it, swipe down from the top of the screen, click and the notification bar will pop out

Dark Mode Added a shortcut for Dark Mode, you can pull down the Quick Settings panel and find it Supported automatically enable by time range (path: Settings – Display – Dark Mode – Turn on automatically – Automatically enable from sunset to sunrise / Custom time range).



Xiaomi Mi 10S: le novità dell’aggiornamento

Xiaomi Mi 10S non è esattamente lo smartphone più famoso del produttore cinese, comunque oggi fa notizia perché sta ricevendo l’importante aggiornamento alla MIUI 12.5 (ecco il nostro approfondimento dedicato) in versione stabile.

In particolare, come mostra lo screenshot, si tratta della ROM cinese MIUI 12.5.7. Secondo il changelog, sono stati risolti fastidiosi problemi al display che affliggevano il device e un bug che toccava la sincronizzazione degli account di alcune app. Di recente, Xiaomi Mi 10S è stato anche aggiunto alla lista dei modelli compatibili con la funzione MIUI+.

Huawei Mate 20 Lite: le novità dell’aggiornamento

È in arrivo in queste ore un nuovo aggiornamento per Huawei Mate 20 Lite: pesa 441 MB introduce il firmware SNE-LX1 10.0.0.285 (C432E12R1P1) e contiene le patch di sicurezza di maggio 2021.

Sebbene non siano presenti nuove funzioni, va menzionata la presenza di riferimenti ad app di Huawei – della cui situazione vi abbiamo parlato approfonditamente ieri – che prendono il posto di quelle di Google, è il caso di: Petal Search, Books, Petal Maps, GameCenter Member Center, Link Now.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy A80, Galaxy M10, Galaxy A51 5G: le novità degli aggiornamenti

Gli smartphone Samsung presenti in questa raccolta sono quattro: il pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 2 5G, Samsung Galaxy A80 con la sua fotocamera rotante, Samsung Galaxy A51 5G e Samsung Galaxy M10.

A partire dalla Germania, Samsung Galaxy Z Fold2 5G sta finalmente ricevendo le patch di sicurezza di luglio 2021: è in roll out il firmware F916BXXU1DUF1, che non include altre novità. Oltre ai vari fix di sicurezza, l’aggiornamento risolve anche un bug fastidioso con Android Auto.

Al pieghevole appena citato si accoda pure Samsung Galaxy A80: la SMR di luglio 2021 è in roll out anche in Italia con il firmware A805FXXS6DUG3, che non contiene altro.

Discorso identico anche per il vecchio low cost Samsung Galaxy M10: a dispetto dei 30 mesi sul groppone, lo smartphone sta ricevendo (a partire dall’Argentina) il firmware M105MUBU7CUF1 con le patch di sicurezza di luglio 2021.

Nel caso di Samsung Galaxy A51 5G, invece, occorre fare un passo indietro: da Taiwan, è in roll out la versione firmware A516BXXS4CUG1 con le patch di sicurezza di giugno 2021. Si tratta comunque di un aggiornamento importante, visto che contiene numerosi fix per vulnerabilità di vari SoC Exynos e lo smartphone in argomento è equipaggiato con un Exynos 980.

Come aggiornare OnePlus Nord N10 5G, Xiaomi Mi 10S, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy A80, Galaxy M10, Galaxy A51 5G

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono (già) disponibili anche in Europa. In ogni caso, è possibile eseguire una ricerca manuale mediante i seguenti percorsi:

per gli Xiaomi, “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per i Huawei, “Impostazioni > Aggiorna Sistema > Verifica Aggiornamenti“.

