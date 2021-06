Tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, Xiaomi ha finalmente avviato il rilascio graduale dell’attesa MIUI 12.5 sui propri smartphone. L’aggiornamento è previsto per numerosi smartphone della casa, sia quelli a marchio Xiaomi e Redmi che quelli a marchio Poco e, fra quelli noti, al momento l’hanno ricevuta Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra 5G, Redmi Note 10 Pro, Poco X3 Pro, Xiaomi Mi 9.

Abbiamo dunque aggiornato alcuni dei nostri smartphone in possesso per saggiarne le novità e soprattutto capire se i vari bug che affliggevano la MIUI 12 sono stati definitivamente risolti oppure no.

Novità MIUI 12.5 e problemi risolti, e nuovi, in video

Problemi risolti con la MIUI 12.5 e problemi nuovi

La MIUI 12.5 porta con sé fortunatamente alcune correzioni molto attese ovvero:

è adesso possibile utilizzare, anche con le gesture attive, la funzione di picture-in-picture con le varie app come Google Maps, YouTube Premium e Netflix, semplicemente facendo uno swipe per tornare alla home oppure tornando indietro;

è stato risolto il problema delle notifiche ripetute, per cui adesso non riceveremo più la stessa notifica per messaggi diversi;

su Xiaomi Mi 11 Ultra 5G è stato parzialmente risolto il problema della lentezza nello scatto;

sempre su Xiaomi Mi 11 Ultra 5G non abbiamo verificato differenze qualitative fotografiche dato che i miglioramenti grazie alla collaborazione con DxOMark arriveranno con la prossima MIUI 12.5.7.

Al tempo stesso però è sorto un nuovo problema quando si utilizza un player musicale in quanto compare in maniera fissa, occupando spazio, all’interno della tendina delle notifiche, senza possibilità alcuna di nasconderlo a farlo sparire. Al momento l’unica soluzione è tramite ADB via Computer, non sicuramente alla portata di tutti.

Le novità della MIUI 12.5 EU

Passiamo adesso alle novità che porta la MIUI 12.5 a livello di funzioni:

all’avvio dello smartphone c’è una nuova boot animation; al primo riavvio viene attivato di default il nuovo stile del centro di controllo, ovvero con uno swipe dall’alto verso il basso fatto sul lato sinistro dello schermo mostra le notifiche, mentre sul lato destro i collegamenti rapidi, tuttavia si può disattivare nelle Impostazioni in Notifiche e quindi Stile del centro di controllo graficamente è stato rinnovato il pannello dei volumi in concomitanza con la MIUI 12.5 (ma disponibile anche su alcuni smartphone con MIUI 12) è possibile spostare o rimuovere il watermark dalle fotografie; c’è un nuovo super wallpaper ovvero cime innevate; in concomitanza con la MIUI 12.5 è stata aggiornata l’applicazione note aggiungendo le mappe mentali e la possibilità di disegnare forme; ci sono nuove animazioni per il sensore di impronte e non solo seppur poco consistenti

