Samsung Galaxy S20 FE, o Fan Edition, inizia a ricevere un nuovo aggiornamento software che include le patch di sicurezza di luglio 2021. Lo smartphone è solo l’ultimo di una lunga lista di dispositivi del produttore che stanno accogliendo le correzioni più recenti, tra i quali abbiamo quelli della serie Samsung Galaxy S20 e Galaxy S10).

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 FE inizia a ricevere le patch di sicurezza di luglio 2021 a distanza di qualche giorno dai “cugini” della serie Galaxy S20. Le correzioni di sicurezza sono specificate alla solita pagina del sito ufficiale e si concentrano in particolare sulla connettività Bluetooth: abbiamo in tutto 3 vulnerabilità critiche e 38 classificate di livello “Alto”.

Il firmware in rollout è il G780FXXU4CUG1 e per il momento sembra riguardare solo la variante LTE dello smartphone, anche se siamo certi che la versione 5G seguirà a breve. Per ora non siamo a conoscenza di ulteriori novità incluse nell’aggiornamento o di funzionalità inedite, ma vi terremo informati in caso di novità.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20 FE

L’aggiornamento è in distribuzione a partire dalla Russia, ma nel giro di qualche giorno dovrebbe iniziare a farsi vedere anche in Italia. Per verificare manualmente l’arrivo dell’update non dovete fare altro che seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.