Giornata ricca di aggiornamenti anche quella di oggi, con diversi smartphone Android che ricevono patch di sicurezza più recenti e altre novità: parliamo di Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy A70, Samsung Galaxy Xcover Pro, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Xiaomi Mi 8 Pro, Xiaomi Mi 8 SE, Realme X7 Pro, con l’aggiunta dello smartwatch OnePlus Watch.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S20 FE, Galaxy A70 e Galaxy Xcover Pro

Partiamo dal tris di smartphone di casa Samsung: Samsung Galaxy S20 FE, nella versione 4G con SoC Snapdragon, Samsung Galaxy A70 e Samsung Galaxy Xcover Pro stanno ricevendo in queste ore nuovi aggiornamenti software che includono sostanzialmente le stesse novità. Si tratta delle patch di sicurezza di luglio 2021, accompagnate dalla soluzione del bug che alcuni utenti stanno riscontrando con Android Auto.

Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon sta ricevendo il firmware G780GXXU1AUG2 e segue a distanza di qualche giorno i modelli 4G Exynos e 5G, mentre Samsung Galaxy A70 e Galaxy Xcover stanno accogliendo i firmware A705MNXXU5DUF2 (a partire dal Brasile) e G715FNXXS9CUG2 (dalla Polonia).

Novità aggiornamenti Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 Pro e Mi 8 SE

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Xiaomi Mi 8 Pro e Xiaomi Mi 8 SE si aggiornano finalmente con la MIUI 12.5 a partire dalla Cina. Si tratta rispettivamente dei firmware V12.5.1.0.QEHCNXM, V12.5.1.0.QECCNXM e V12.5.1.0.QEBCNXM, etichettati come “Stable beta”, e questo significa che vengono distribuiti a gruppi di utenti per evitare eventuali problemi a livello globale.

La MIUI 12.5, svelata lo scorso febbraio, include diverse novità per quanto riguarda interfaccia, applicazioni ed efficienza energetica. Per scoprirle tutte potete dare un’occhiata qui.

Novità aggiornamenti Realme X7 Pro

Si aggiorna con novità importanti anche Realme X7 Pro, che riceve Android 11 e la Realme UI 2.0 in versione stabile. L’update RMX2121_11.C.03 porta una UI rinfrescata e tante chicche pensate direttamente dalla casa cinese, oltre a una serie di miglioramenti e perfezionamenti sotto al cofano. Il rollout è partito dall’India e se non ci saranno problemi di stabilità dovrebbe raggiungere tutti gli smartphone nel giro di qualche giorno.

Novità aggiornamenti OnePlus Watch

Chiudiamo gli aggiornamenti con lo smartwatch OnePlus Watch, che riceve alcune novità nell’interfaccia e nelle funzioni dedicate all’attività sportiva. Il changelog dell’update B.62 parla di ottimizzazioni nel design di alcuni quadranti, del layout dei pulsanti e dell’interfaccia per gli scatti in remoto, oltre che di novità nella funzione di controllo del volume e di miglioramenti alla precisione e alla velocità di aggancio del GPS.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20 FE, Galaxy A70, Galaxy Xcover Pro, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 Pro, Mi 8 SE, Realme X7 Pro e OnePlus Watch

Gli aggiornamenti sono in distribuzione in diverse parti del mondo, ma potrebbero non aver ancora raggiunto l’Italia. Per controllarne l’arrivo su Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy A70 e Samsung Galaxy Xcover Pro basta seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Anche per verificare su Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 Pro, Mi 8 SE e Realme X7 Pro è sufficiente recarsi nelle impostazioni di sistema dello smartphone.

Per aggiornare OnePlus Watch è necessario tenerlo collegato allo smartphone e avviare l’update attraverso l’app OnePlus Health (“Gestisci > Impostazioni dispositivo > Aggiornamento del dispositivo“).