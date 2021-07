Dopo l’arrivo dell’aggiornamento delle patch di sicurezza di luglio per la serie Samsung Galaxy S10, in queste ore il colosso sudcoreano ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento anche per Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Novità aggiornamento G98xFXXU8DUF9 e G98xBXXU8DUF9

Gli ex smartphone di fascia alta di Samsung, tuttora tra i migliori smartphone Samsung, stanno ricevendo l’update G98xFXXU8DUF9 per la versione LTE e G98xBXXU8DUF9 per la variante con connettività 5G. Dalle informazioni condivise in rete, sembra che l’aggiornamento in distribuzione contenga le correzioni per il fastidioso bug di Android Auto per i terminali Samsung di cui vi abbiamo parlato proprio qualche settimana fa.

Il cuore dell’update ruota ovviamente attorno all’arrivo delle patch di sicurezza del mese di luglio, di cui la compagnia non ha ancora svelato la lista completa di quali bug e falle sono stati corretti. Come sempre ci attendiamo anche il miglioramento di alcune funzioni del sistema operativo e una migliore ottimizzazione della One UI e delle sue funzionalità.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20

In attesa che il firmware per la famiglia Samsung Galaxy S20 sbarchi anche nel nostro Paese, potete controllare la disponibilità dell’aggiornamento tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.