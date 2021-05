Importante riconoscimento per WINDTRE, che prepara le offerte degli Special Days

WINDTRE si fregia di un altro importante riconoscimento per quanto riguarda la qualità della sua rete mobile e, nel frattempo, prepara il lancio delle nuove offerte sugli smartphone per gli Special Days in arrivo.

Offerte WINDTRE “Special Days” e tanto altro

Nei giorni scorsi WINDTRE ha dapprima fatto esultare alcuni clienti con un gran bel regalo e poi causato il disappunto di tanti altri con le nuove rimodulazioni.

Oggi torniamo in tema di buone notizie con le iniziative promozionali che prenderanno il via il 24 maggio 2021: hanno a che fare con gli smartphone e comprendono, ad esempio, quelli Xiaomi con la Smart Pack Limited Edition e vari altri con gli Special Days.

Special Days (24 maggio – 20 giugno 2021)

Stando alle ultime anticipazioni, la nuova edizione degli Special Days di WINDTRE dovrebbe rimanere attiva fino al 20 giugno 2021. A differenza delle volte precedenti, quando le iniziative erano state monomarca, questa volta le offerte comprendono smartphone di brand diversi.

Gli sconti, tutti ovviamente applicati sui prezzi di listino – insomma, non si può escludere che altri canali di vendita ne propongano di migliori –, arrivano fino a 50 euro. Dal momento che si parla di acquisto con pagamento in un’unica soluzione, non è previsto il classico costo di attivazione di 4,99 euro per la rateizzazione.

Ecco le offerte che saranno disponibili:

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (ecco la nostra recensione) a 399,90 euro , con uno sconto di 50 euro sul prezzo di listino di 449,90 euro.

, con uno sconto di 50 euro sul prezzo di listino di 449,90 euro. Realme 8 a 179,90 euro, con uno sconto di 20 euro sul prezzo di listino di 199,90 euro.

WindTre Smart Pack Limited Edition

Sempre a partire dal 24 maggio 2021, sarà attiva la WINDTRE Smart Pack Limited Edition con smartphone Xiaomi a scelta inclusi nel prezzo.

L’offerta in argomento mette sul piatto minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G ad un costo che parte da 12,99 euro al mese, con anticipo zero per lo smartphone Xiaomi o di altri brand incluso nel prezzo tramite finanziamento Findomestic e Compass.

Smart Pack Limited Edition non è una novità assoluta nel listino di WINDTRE, ma da lunedì sarà compatibile anche con Xiaomi Mi 11 5G, Redmi Note 10 5G e Redmi 9. Questi si aggiungeranno ai modelli già selezionabili, ovvero Samsung Galaxy A02s e Motorola Moto G30 (12,99 euro al mese), Redmi 9T (13,99 euro al mese), Samsung Galaxy A32 5G e OPPO A54 (15,99 euro al mese), Xiaomi Mi 11 Lite 5G (17,99 euro al mese per 30 mesi invece di 24).

L’offerta sarà disponibile almeno fino al 20 giugno 2021, prevede un costo di attivazione di 6,99 euro invece di 49,99 euro a patto di mantenerla attiva per la durata contrattuale di 24 o 30 mesi.

WINDTRE Smart Pack Junior+ e altro

WINDTRE Smart Pack Junior+, dedicata ai clienti under 14, prevede minuti illimitati e 200 SMS verso tutti e 80 GB a 9,99 euro al mese, con possibilità di abbinamento di Samsung Galaxy S21 128 GB, Xiaomi Mi 11 5G, iPhone 12 64 GB o 128 GB rateizzati in 30 mesi (Findomestic o Compass) con anticipo di 19,99 euro.

Per i clienti non nati in Italia, continua Call Your Country Smart Pack Easy Pay da 12,99 euro al mese, che permette di abbinare uno smartphone e include minuti illimitati verso tutti, 300 minuti verso l’estero, 80 GB di traffico dati.

Fino al 30 settembre 2021, verrà prorogata la promozione sui 300 minuti verso Orange Moldavia presenti in Call Your Country Special Moldavia, dopodiché si tornerà a 40 minuti al mese.

Premesso che la rateizzazione con WINDTRE Telefono Incluso prevede sempre un costo di attivazione di 4,99 euro, alle offerte standard è ora possibile abbinare: Xiaomi Mi 11 Lite 4G e Xiaomi Mi 11i a partire da 16,99 euro al mese; TCL 20 L+ e vivo Y72 5G a partire da 12,99 euro al mese. Alla Smart Pack Senior è possibile abbinare Brondi Amico Flip 4G e Emporia Touchsmart.

Infine, proroga fino al 20 giugno anche per l’offerta Limited Edition con la serie Samsung Galaxy S21 5G a partire da 9,99 euro in più al mese.

“Top Quality Network” di umlaut a WINDTRE

La rete di WINDTRE continua a raccogliere consensi: dopo quelli di Ookla, è arrivata la certificazione “Top Quality Network” di umlaut frutto di test condotti a novembre e dicembre 2020 che l’hanno riconosciuta come la rete mobile più affidabile a livello nazionale.

L’operatore non mancherà di pubblicizzare questo nuovo riconoscimento: da domani andrà in onda un nuovo spot televisivo che parlerà di “rete tutta nuova”, con il 99% di copertura in 4G e il 91% in 5G. Nei negozi e nel materiale pubblicitario verrà invece impiegato lo slogan “se non la provi non ci credi”.

D’altronde questa nuova comunicazione era già stata annunciata in sede di presentazione della partnership con Citroën da Tommaso Vitali, Chief Marketing Officer di WINDTRE, che aveva posto l’accento sulla rete “tutta nuova e modernizzata” e sulla copertura raggiunta (“WINDTRE copre il 91% della popolazione con la tecnologia 5G FDD DSS ed il 26,8% anche con il 5G TDD”).

Il nuovo report di umlaut (che potete scaricare in versione integrale al link in fonte) fa riferimento al periodo 7 novembre – 14 dicembre 2020, dunque il Q4 2020.

Lo studio di umlaut ha toccato i servizi voce e dati in aree metropolitane come in città piccole e strade di collegamento, usando un metodo basato sulla reale percezione dei clienti e raggiungendo il 21% della popolazione (58% in città, 12% in piccoli comuni e 30% in strade di collegamento).

Per i test, umlaut ha usato un Samsung Galaxy S10 in modalità 4G e un Samsung Galaxy S20+ per il 5G.

Come mostrato dai grafici, su 1.000 punti a disposizione, WINDTRE ha ottenuto il punteggio totale più alto: 847 punti. In verità i concorrenti non sono staccati di molto: Vodafone a 820 punti, TIM a 798 punti, Iliad a 754 punti.

Primato confermato anche nel test sulla rete dati, sia nelle aree metropolitane che in quelle rurali: WINDTRE a 543 punti su 600, TIM a 515 punti, Iliad a 501 punti, Vodafone a 473 punti.

Nel test voce WINDTRE ha dovuto accontentarsi del secondo posto (313 punti su 400), alle spalle di Vodafone con 347 punti, ma comunque davanti a TIM (283 punti) e Iliad (253 punti). A dispetto di ciò, umlaut ha comunque attestato come WINDTRE abbia la miglior copertura VoLTE d’Italia.