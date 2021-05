Nei prossimi giorni il team di WINDTRE darà il via ad una nuova rimodulazione che riguarderà alcuni già clienti di questo operatore telefonico, che allo stato attuale non è chiaro quali offerte riguarderà.

Nuove rimodulazioni per WINDTRE

Nel sito dell’operatore, infatti, tale rimodulazione non è stata comunicata in via ufficiale e ciò potrebbe voler dire che probabilmente riguarderà un numero ridotto di casi.

Stando a quanto si apprende dalla segnalazione di un cliente ex brand Wind con attiva un’offerta della gamma All Inclusive a 12,99 euro al mese, a partire dal 27 maggio 2021 il suo piano sarà sostituito con Super 30 e ciò per ragioni economiche (potrà quindi contare su chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 600 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati con velocità fino a 1.000 Mbps in download e 75 Mbps in upload al costo mensile di 15,99 euro).

Questo il testo del messaggio ricevuto dall’utente con la comunicazione della rimodulazione:

Modifiche contratto: dal 27/5/21, la tua offerta cambia in Super 30 per ragioni economiche legate all’utilizzo del tuo attuale piano. Hai min illimitati, 600 SMS, 30GB, al costo di 15,99 euro al mese. Al termine del traffico incluso: 29 cent/SMS, 1GB aggiuntivo a 0,99E/giorno. Per maggiori dettagli sull’offerta clicca su windtre.it/super-lp. Diritto di recesso entro il 26/5 con Racc. A/R, PEC, 159, da Area Clienti, negozi WINDTRE o cambio operatore senza penali. Per info su recesso vai su windtre.it/recesso

Altri clienti WINDTRE con un’offerta solo voce si sono invece trovati con Super Voce, piano che mette a disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali a 11,99 euro al mese.

I clienti interessati dalle rimodulazioni possono esercitare il diritto di recesso (attraverso l’app o il sito ufficiale, chiamando il 159, inviando una PEC o una raccomandata oppure recandosi in un negozio dell’operatore) o passare ad un altro operatore.

Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

