Nelle scorse ore il team di Samsung ha annunciato due nuovi smartphone di fascia bassa che faranno il loro esordio ufficiale sul mercato nel 2021: stiamo parlando di Samsung Galaxy A12 e Samsung Galaxy A02s.

Samsung Galaxy A12, caratteristiche e prezzo

Iniziando dal Samsung Galaxy A12, si tratta del successore di Galaxy A11, device lanciato dal colosso coreano a marzo e rispetto al quale apporta dei miglioramenti relativi al comparto fotografico ed alla batteria: se Samsung Galaxy A11 può infatti contare su una batteria da 4.000 mAh e una tripla fotocamera con sensore primario da 13 megapixel, ultra grandangolare da 5 megapixel e di profondità da 2 megapixel, Samsung Galaxy A12 vanta invece una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 15 W) e una quadrupla fotocamera con sensore primario da 48 megapixel, ultra grandangolare da 5 megapixel, di profondità da 2 megapixel e macro da 2 megapixel.

Tra le altre feature del device troviamo un display da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e notch per una fotocamera frontale da 8 megapixel, un processore octa core MediaTek MT6765, 4 GB di RAM, 64 GB o 128 GB di memoria integrata (espandibile via MicroSD), un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sul lato, il supporto Samsung Knox e tre colorazioni (nera, blu e bianca).

Samsung Galaxy A12 dovrebbe essere disponibile sul mercato a gennaio ad un prezzo di 179 euro per la versione con 64 GB di memoria e di 199 euro per quella con 128 GB di memoria.

Samsung Galaxy A02s, caratteristiche e prezzo

Samsung Galaxy A02s è invece il successore di Galaxy A01 e si caratterizza per un display da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e un processore Qualcomm Snapdragon 450.

Tra le altre feature dello smartphone vi sono 3 GB di RAM, 32 GB di memoria integrata (con possibilità di espansione via MicroSD), una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 13 megapixel, macro da 2 megapixel e di profondità da 2 megapixel), una fotocamera frontale da 5 megapixel e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica veloce a 15 W).

Samsung Galaxy A02s dovrebbe essere disponibile da febbraio 2021 in nero e in bianco ad un prezzo che si aggirerà intorno ai 150 euro.