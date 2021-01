WINDTRE prepara le offerte di febbraio 2021: Young 5G, Junior Crew e Family

Con il mese di gennaio ormai agli sgoccioli, WINDTRE, uno dei maggiori operatori telefonici nazionali, sta predisponendo il listino di febbraio, nel quale si segnalano già le offerte generazionali Young 5G e Junior Crew e il rinnovo di WINDTRE Family.

WINDTRE Young 5G, Junior Crew e altre offerte: info e costi

A partire dal 1 febbraio 2021, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, WINDTRE introdurrà le due nuove offerte generazionali Young 5G e Junior Crew, rivolte all’utenza più giovane, rispettivamente Under 30 e Under 16.

Entrambe le offerte saranno compatibili con la promo Edu Time – 50 GB gratis per un mese da usare dalle ore 8 alle ore 15 dal lunedì al sabato, anche nei festivi – e dovrebbero rimanere in listino almeno fino al 31 marzo.

Young 5G e Smart Pack

L’offerta WINDTRE Young 5G avrà come target i nuovi clienti, sia con che senza portabilità del numero, Under 30 e si posizionerà accanto alla Young da 11,99 euro già esistente. Sarà disponibile sia con addebito Easy Pay che su credito residuo, in particolare:

Young 5G Easy Pay comprenderà minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati fino al 5G (grazie a 5G Priority Pass) al costo complessivo di 14,99 euro al mese con metodo di pagamento Easy Pay, dunque addebito automatico su conto corrente o carta di credito (anche Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa San Paolo, Genius Card di Unicredit, DbContocarta di Deutsche Bank). Il costo di attivazione in promozione sarà di 6,99 euro invece di 49,99 euro: è previsto un vincolo di permanenza di 24 mesi e i restanti 43 euro, progressivamente decrescenti, verranno addebitati solo in caso di recesso anticipato.

comprenderà minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e di traffico dati fino al 5G (grazie a 5G Priority Pass) al costo complessivo di con metodo di pagamento Easy Pay, dunque addebito automatico su conto corrente o carta di credito (anche Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa San Paolo, Genius Card di Unicredit, DbContocarta di Deutsche Bank). Il costo di attivazione in promozione sarà di 6,99 euro invece di 49,99 euro: è previsto un vincolo di permanenza di 24 mesi e i restanti 43 euro, progressivamente decrescenti, verranno addebitati solo in caso di recesso anticipato. Young 5G con addebito sul credito residuo comprenderà minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, 200 SMS e 50 GB di traffico dati fino al 5G (grazie a 5G Priority Pass) al costo complessivo di 14,99 euro al mese. Anche in questo caso il costo di attivazione verrà scontato a 6,99 euro.

L’offerta appena descritta non prevede in linea di massima la possibilità di abbinare l’acquisto di uno smartphone, tuttavia i clienti interessati avranno la possibilità di scegliere la WINDTRE Smart Pack Young 5G Easy Pay, che costerà 14,99 euro al mese e permetterà di realizzare proprio quella combinazione, scegliendo smartphone a partire da 0 euro al mese e anche con anticipo azzerato in caso di finanziamento.

Ecco alcuni esempi:

TCL 20 SE a 0 euro al mese per 24 mesi;

a 0 euro al mese per 24 mesi; Xiaomi Mi 10T Lite a 5 euro in più al mese per 24 mesi;

OPPO Reno4 Z a 6 euro in più al mese per 24 mesi;

Samsung Galaxy S21 5G 128GB (ecco la nostra recensione) a 20 euro in più al mese per 30 mesi;

Apple iPhone 12 64GB a 26 euro in più al mese per 30 mesi.

È bene ricordare che in questo caso il cliente dovrà pagare non solo il costo di attivazione dell’offerta, ma anche quello di 4,99 euro per l’attivazione della rateizzazione.

I seguenti modelli saranno disponibili solo con finanziamento (Compass e a breve Findomestic): Huawei Mate 40 Pro, Huawei Y6s, Samsung Galaxy A20e, Samsung Galaxy A20s, Redmi 9.

Junior Crew

WINDTRE Junior Crew sarà rivolta ai clienti Under 16 e sarà disponibile solo con addebito su credito residuo. L’offerta comprenderà minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, 200 SMS e 60 GB di traffico dati fino al 4.5G al costo di 9,99 euro al mese.

Il costo di attivazione sarà di 6,99 euro e l’app WINDTRE Family Protect non sarà inclusa.

Al netto di promozioni locali, al costo di attivazione di tutte queste offerte andranno aggiunti 10 euro per la nuova SIM WINDTRE. Tutte le offerte descritte includono nel prezzo i servizi accessori di Segreteria Telefonica ad ascolto gratuito (in Italia e UE) e il servizio di reperibilità Ti Ho Cercato.

Smart Pack Limited Edition

Dal 1 al 28 febbraio, per tutti i clienti che effettueranno la portabilità da altro operatore (escluso Very Mobile) sarà disponibile l’offerta WINDTRE Smart Pack Limited Edition, con minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 50 GB in 4G a 11,99 euro al mese con metodo di pagamento Easy Pay.

Incluso nel prezzo ci sarà anche l’acquisto di uno smartphone in 24 rate (anticipo 0 euro e finanziamento), ecco alcuni esempi: OPPO A53s, Redmi 9, Samsung Galaxy A12, TCL 20 SE, Samsung Galaxy A20e.

WINDTRE Family: novità e costi

Il mese di febbraio vedrà anche un rinnovamento dell’offerta WINDTRE Family: fino al 21 marzo, tutti i nuovi clienti che attiveranno le offerte Large, XLarge, Unlimited nelle versioni Easy Pay, Smart Pack 100 5G e Smart Pack Unlimited 5G, avranno la possibilità di attivare l’offerta Family entro 7 giorni. La stessa possibilità verrà data anche ad alcuni già clienti.

Fino a domani, 31 gennaio 2021, il meccanismo previsto è quello dell’attivazione contestuale delle due offerte.

Dal 1 febbraio, dunque, sarà possibile aggiungere fino a 3 SIM Family entro 7 giorni dall’attivazione della prima SIM con Large Easy Pay, XLarge Easy Pay, Unlimited Easy Pay, Smart Pack 100 5G o Smart Pack Unlimited 5G.

WINDTRE Family prevede minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 50 GB in 4G a 9,99 euro al mese con metodo di pagamento Easy Pay. Il costo di attivazione in promozione sarà di 6,99 euro invece di 49,99 euro: è previsto un vincolo di permanenza di 24 mesi e i restanti 43 euro, progressivamente decrescenti, verranno addebitati solo in caso di recesso anticipato.

Anche in questo caso è previsto il costo di 10 euro la nuova SIM (salvo promo locali).