WINDTRE prepara le nuove offerte GO e rilancia gli Xiaomi Days

Lunedì 3 maggio sarà una giornata di grosse novità in casa dell’operatore WINDTRE, che da una parte rinnoverà il proprio listino delle offerte GO e dall’altra rilancerà gli Xiaomi Days, con sconti su tanti smartphone del brand cinese.

Xiaomi Days di WINDTRE: ecco tutte le offerte

Gli Xiaomi Days non sono una novità in senso assoluto per WINDTRE, che aveva già curato un’iniziativa del genere in passato. Questa volta saranno disponibili presso i punti vendita fisici dell’operatore dal 3 al 23 maggio 2021, salvo proroghe.

Il meccanismo è lo stesso: sconti, in questo caso fino a 150 euro, sul prezzo di listino di numerosi smartphone a marchio Xiaomi e Redmi.

Rispetto al passato, ovviamente, cambia la lista dei modelli coinvolti, che adesso comprende soluzioni 4G e 5G. Ecco tutti gli smartphone con le relative condizioni di acquisto:

Redmi Note 9 a 169,90 euro , con uno sconto di 60 euro sul listino di 229,90 euro.

, con uno sconto di 60 euro sul listino di 229,90 euro. Xiaomi Mi 11 5G (recensione) a 799,90 euro , con uno sconto di 100 euro sul listino di 899,90 euro.

, con uno sconto di 100 euro sul listino di 899,90 euro. Xiaomi Mi 10T a 349,90 euro, con uno sconto di 150 euro sul listino di 499,90 euro.

In tutti i casi si parla, dunque, di acquisto in un’unica soluzione e non è esclusa la disponibilità all’acquisto anche online.

Offerte WINDTRE GO dal 3 maggio 2021

La seconda grossa novità del 3 maggio, come detto in apertura, riguarda le offerte della serie WINDTRE GO. Si tratta di offerte operator attack, ovvero attivabili solo dai clienti rientranti in target ben precisi.

In particolare, i nuovi clienti WINDTRE in arrivo – con portabilità – da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali (esclusi Kena Mobile, ho. Mobile, LycaMobile, Spusu e Very Mobile) potranno attivare le seguenti offerte:

WINDTRE GO.50 Star+ LE comprende minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati fino al 4G+ al prezzo di 7,99 euro al mese , con addebito su credito residuo. Non sono previsti costi di attivazione.

comprende minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati fino al 4G+ al prezzo di , con addebito su credito residuo. Non sono previsti costi di attivazione. WINDTRE GO.100 Star+ Easy Pay LE comprende minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati fino al 4G+ al prezzo di 7,99 euro al mese , con metodo di pagamento automatico Easy Pay (carta di credito, conto corrente bancario, carte conto abilitate come Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa San Paolo, Genius Card di Unicredit, DbContocarta di Deutsche Bank). Il costo di attivazione di 49,99 euro viene azzerato in caso di permanenza per 24 mesi, addebitato in misura proporzionale in caso di recesso anticipato.

comprende minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati fino al 4G+ al prezzo di , con metodo di pagamento automatico Easy Pay (carta di credito, conto corrente bancario, carte conto abilitate come Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa San Paolo, Genius Card di Unicredit, DbContocarta di Deutsche Bank). Il costo di attivazione di 49,99 euro viene azzerato in caso di permanenza per 24 mesi, addebitato in misura proporzionale in caso di recesso anticipato. WINDTRE GO.100 Special+ LE comprende minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati fino al 4G+ al prezzo di 9,99 euro al mese , con addebito su credito residuo. Non sono previsti costi di attivazione.

comprende minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati fino al 4G+ al prezzo di , con addebito su credito residuo. Non sono previsti costi di attivazione. WINDTRE Smart Pack & GO Flash+ comprende minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati fino al 4G+ al prezzo di 8,99 euro al mese, con metodo di pagamento automatico Easy Pay e smartphone a scelta da un listino apposito (4,99 euro una tantum per attivare la rateizzazione).

I nuovi clienti WINDTRE in arrivo – con portabilità – da Kena Mobile e Lycamobile potranno attivare le seguenti offerte:

WINDTRE GO 50 Special comprende minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati fino al 4G+ al prezzo di 9,99 euro al mese , con addebito su credito residuo. È previsto un costo di attivazione di 6,99 euro in aggiunta ai 10 euro per la nuova SIM.

comprende minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati fino al 4G+ al prezzo di , con addebito su credito residuo. È previsto un costo di attivazione di 6,99 euro in aggiunta ai 10 euro per la nuova SIM. WINDTRE GO 100 Special Easy Pay comprende minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati fino al 4G+ al prezzo di 9,99 euro al mese , con metodo di pagamento automatico Easy Pay. Il costo di attivazione di 49,99 euro è ridotto a 6,99 euro in caso di permanenza per 24 mesi o addebitato in misura proporzionale in caso di recesso anticipato.

comprende minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati fino al 4G+ al prezzo di , con metodo di pagamento automatico Easy Pay. Il costo di attivazione di 49,99 euro è ridotto a 6,99 euro in caso di permanenza per 24 mesi o addebitato in misura proporzionale in caso di recesso anticipato. WINDTRE GO 100 Max comprende minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati fino al 4G+ al prezzo di 11,99 euro al mese , con addebito su credito residuo. È previsto un costo di attivazione di 6,99 euro in aggiunta ai 10 euro per la nuova SIM.

comprende minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati fino al 4G+ al prezzo di , con addebito su credito residuo. È previsto un costo di attivazione di 6,99 euro in aggiunta ai 10 euro per la nuova SIM. WINDTRE Smart Pack & GO Ultra+ comprende minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati fino al 4G+ al prezzo di 10,99 euro al mese, con metodo di pagamento automatico Easy Pay e smartphone a scelta da un listino apposito (4,99 euro una tantum per attivare la rateizzazione).

Tutte le offerte includono gratis i servizi Segreteria Telefonica con ascolto gratuito e Ti Ho Cercato e sono sfruttabili in Roaming UE e in UK (con limitazioni per il traffico dati).