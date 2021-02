C’è soddisfazione in casa WINDTRE per l’ennesimo riconoscimento assegnato da Ookla, società leader a livello mondiale nelle applicazioni di testing e analisi dei dati per le reti fisse e mobili, sviluppatore della nota applicazione Speedtest.

Speedtest Award per WINDTRE

In base ai dati fornito dai clienti italiani, che hanno eseguito oltre sette milioni di test nel periodo che va da luglio a dicembre dello scorso anno, utilizzando dispositivi iOS e Android, WINDTRE è stato confermato in vetta alla classifica di velocità tra gli operatori mobili italiani.

Entrando nel dettaglio la rete WINDTRE ha fatto segnare un risultato medio di 46,82 Mbps in download e 13,79 Mbps, con uno Speed Score complessivo di 46,90 punti, oltre dodici punti meglio di quanto fatto dal secondo classificato. In questa particolare classifica Iliad occupa il secondo posto (34,15) davanti, davvero per un soffio, a Vodafone (34,14) con TIM che chiude più staccata (32,15)

La compagnia guidata da Jeffrey Hedberg conferma dunque il proprio impegno nella diffusione della connettività mobile ad alta velocità in Italia, una sfida ripresa anche con il 5G. WINDTRE infatti è già una realtà consolidata anche con le reti di quinta generazione, avendo già raggiunto la copertura del 79% della popolazione italiana, un risultato davvero impressionante.

Quello conferito da Ookla è il secondo riconoscimento consecutivo dedicato alla velocità di rete, un risultato reso possibile da una infrastruttura in grado di rispondere in maniera efficace alla domanda, in particolare ai forti incrementi registrati a partire dalla scorsa primavera. L’impegno per WINDTRE e quello di continuare a crescere e a offrire servizi digitali evoluti, pensati per migliorare la quotidianità di imprese e famiglie.