Vivo X60 Pro e Vivo Y72 5G arrivano in Europa e in Italia: i due nuovi smartphone Android si piazzano rispettivamente nella fascia alta e media e offrono entrambi la connettività di quinta generazione, puntando molto sul comparto fotografico. Andiamo a scoprirli insieme più da vicino e a vedere a quali prezzi verranno venduti.

Vivo X60 Pro arriva in Italia con Snapdragon 870 e Gimbal Stabilization 2.0

Vivo X60 Pro è il nuovo flagship del produttore cinese ed è pronto a sbarcare in Italia a qualche settimana di distanza dalla presentazione ufficiale, avvenuta lo scorso marzo. Come detto lo smartphone si concentra molto sul comparto fotografico grazie alla collaborazione con ZEISS. A bordo troviamo infatti tre sensori posteriori, con il principale da 48 MP (f/1.48) affiancato dal super grandangolare da 13 MP e da un terzo da 13 MP con zoom ottico 2x, e un sensore anteriore da 32 MP.

Lo smartphone può contare sull’ottimizzazione del sistema gimbal introdotto su Vivo X51 5G, questa volta denominato Gimbal Stabilization System 2.0: è stato migliorata la stabilizzazione a quattro assi per l’acquisizione delle immagini ed è stato aggiunto un sistema di stabilizzazione video a cinque assi, per catturare foto e video nitidi anche con soggetti in movimento. Non è un caso se il device risulta lo smartphone ufficiale del campionato europeo UEFA EURO 2020, che si svolgerà quest’estate (a causa del rinvio per la pandemia).

A bordo troviamo altre funzionalità fotografiche come Extreme Night Vision 2.0, che consente di catturare anche i dettagli nelle situazioni di scarsa illuminazione, Super Night Portrait per le fotografie in controluce e Panorama Night Mode per le scene panoramiche con poca luce. La tecnologia Ultra HD Pixel Shift mira a incrementare la precisione dei colori, dei dettagli e della nitidezza dello zoom.

A livello software Vivo offre tre anni di “costanti aggiornamenti del sistema operativo Android e gli aggiornamenti di sicurezza“. No, non abbiamo dimenticato il resto delle specifiche: Vivo X60 Pro offre un display Ultra O AMOLED edge da 6,56 pollici con refresh rate di 120 Hz e response rate di 240 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 870, accompagnato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna UFS 3.1. Ecco la scheda tecnica completa.

Scheda tecnica Vivo X60 Pro

display Ultra O AMOLED 3D da 6,56 pollici Full-HD+ (1080 x 2376 pixel) HDR10+, con luminosità di picco di 1300 nit, 120 Hz di refresh rate, 240 Hz di response rate e sensore d’impronte integrato

SoC Qualcomm Snapdragon 870 (1 x 3,2 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz) con GPU Adreno 650

12 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX598 da 48 MP (apertura f/1.48, Gimbal + OIS), sensore super grandangolare da 13 MP (f/2.2, 120° e Super Macro da 2,5 cm) e sensore da 13 MP per ritratti con zoom ottico 2x

fotocamera anteriore da 32 MP con apertura f/2.45

connettività 5G, Wi-Fi 6 802.11 bgn/a/ac/ax (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB Type-C (2.0)

batteria da 4200 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W

sistema operativo Funtouch OS 11.1 basato su Android 11

dimensioni di 158,58 x 73,24 x 7,59 mm, peso di 177 grammi

Vivo Y72 5G

La casa cinese lancia in Italia anche Vivo Y72 5G, nuovo smartphone di fascia media che promette solide prestazioni e caratteristiche avanzate nel comparto fotografico.

Anche in questo caso l’azienda si è concentrata su quest’ultimo, composto da tre obiettivi con quattro funzioni di scatto principali: Ultra HD, ultra-wide angle, bokeh e macro. Il sensore principale da 64 MP offre la stabilizzazione elettronica dell’immagine per foto e video ed è accompagnato dal grandangolare da 8 MP e da quello macro da 2 MP per i soggetti a 4 cm di distanza. Frontalmente prende posto il sensore da 16 MP per i selfie.

Lo smartphone dispone di un display LCD da 6,58 pollici Full-HD+ e del SoC MediaTek Dimensity 700 a 7 nm, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X e da 128 GB di memoria interna UFS 2.1. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida fino a 18 W. Ecco le specifiche complete.

Scheda tecnica Vivo Y72 5G

display LCD 20:9 da 6,58 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2408 pixel)

SoC MediaTek Dimensity 700 a 7 nm

8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (con AF), sensore super grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP

fotocamera anteriore da 16 MP

connettività 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB Type-C (2.0)

sensore d’impronte laterale

batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18 W

sistema operativo Funtouch OS 11.1 basato su Android 11

dimensioni di 163,95 x 75,3 x 8,5 mm, peso di 193 grammi

Prezzi e uscita in Italia di Vivo X60 Pro e Vivo Y72 5G

Vivo X60 Pro sarà disponibile in Italia nelle due colorazioni Midnight Black e Hummer Blue a partire dalla prima settimana di giugno 2021 al prezzo di vendita consigliato di 799 euro. A livello di assistenza l’azienda metterà a disposizione un servizio di ritiro a domicilio, con riparazione gratuita del display nei primi sei mesi dall’acquisto.

Vivo Y72 5G sarà disponibile nei punti vendita italiani (tra i quali le catene Euronics, Expert, Mediaworld, Trony e Unieuro) dalla prima settimana di giugno al prezzo consigliato di 329 euro. Due le colorazioni tra cui scegliere: Graphite Black e Dream Glow.

