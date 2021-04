Oltre al suo nuovo flagship, TCL ha presentato oggi altri due smartphone della Serie 20, ovvero TCL 20L e TCL 20L+. La Serie conta adesso cinque modelli che differiscono tanto per il design, quanto per le prestazioni e il prezzo. In questo modo, insieme ai già presenti TCL 20 5G e TCL 20 SE presentati rispettivamente alla fine dello scorso anno e all’inizio di quello in corso, l’azienda rafforza la propria proposta cercando di soddisfare le esigenze di ogni tipologia di utente.

Entrambi i nuovi smartphone basano la propria esperienza visiva sulla tecnologia NXTVISION di TCL, che offre immagini dai colori più vivi, dettagli più nitidi e contrasti profondi, ottimizzando la visione dei contenuti in tempo reale.

Allo stesso modo, entrambi gli smartphone sono stati certificati da Google come Android Enterprise Recommended, entrando a far parte di quel gruppo selezionato di dispositivi raccomandati dal colosso di Mountain View per un uso aziendale.

Caratteristiche e prezzi di TCL 20L+

TCL 20L+ è il primo smartphone dotato di tecnologia Circular Polarization Display certificata da TÜV Rheinland, che offre una visione perfetta del display anche indossando gli occhiali da sole. Lo smartphone di distingue per il suo ampio schermo HD+ e il suo comparto fotografico, pensato per offrire agli amanti della fotografia con un budget ridotto la possibilità di immortalare i momenti più importanti della propria vita in scatti di qualità.

TCL 20L+ è infatti dotato di una quadrupla fotocamera esterna con sensore principale da 64 MP che scatta immagini ad alta risoluzione, nitide e dai colori naturali. Grazie alle modalità Backlight Selfie e Super Night, inoltre, è possibile scattare delle foto luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Lo smartphone sarà disponibile in diversi mercati europei a partire dalle prossime settimane e nelle colorazioni Milky Way Grey e North Star Blue (ispirate alla Via Lattea) al prezzo consigliato al pubblico di 299,90 euro.

Caratteristiche e prezzi di TCL 20L

TCL 20L sfoggia un display da 6,67 pollici e supporta la tecnologia di visualizzazione a polarizzazione circolare, la stessa del suo fratello maggiore. Lo smartphone presenta una quad-camera esterna NXTVISION con sensore principale da 48 MP, accompagnato da un obiettivo grandangolare, un obiettivo macro e un sensore di profondità per l’effetto bokeh. La fotocamera interna per selfie è da 16 MP.

TCL 20L è poi dotato di una grande batteria da 5.000 mAh che garantisce fino a due giorni di utilizzo con una sola ricarica e di 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 1 TB.

Lo smartphone sarà disponibile nelle prossime settimane al prezzo consigliato al pubblico di 199,90 euro nelle colorazioni Luna Blue e Eclipse Black.

“I nostri nuovi smartphone della Serie 20 sono esempi eccezionali di come TCL continui a fornire soluzioni innovative create per soddisfare e superare le esigenze dei consumatori. Stiamo costantemente sviluppando nuove tecnologie progettate per migliorare la connettività dei nostri smartphone e quindi regalare un’esperienza d’uso emozionante e coinvolgente, sia che si tratti della visione di contenuti o della navigazione online”, ha detto Stefan Streit, General Manager Global Marketing di TCL Communication.