WINDTRE è in vena di regali per i propri clienti e questa volta ha annunciato il lancio di una promozione che regala 50 Giga al mese di traffico internet mobile gratis per ben 6 mesi ad alcuni già clienti al termine dei quali la promozione si disattiverà automaticamente. È proprio in questi giorni che il reparto commerciale dell’operatore di telecomunicazioni sta effettuando la selezione.

Va detto che il criterio con cui vengono scelti i già clienti non è del tutto chiaro, alcune informazioni suggeriscono che la promozione venga proposta principalmente alle SIM cosiddette “silenti”, ossia poco utilizzate, con un’offerta principale attiva.

I fortunati clienti WINDTRE riceveranno una comunicazione via SMS o direttamente all’interno dell’app stessa dell’operatore, nella sezione dedicata alle offerte personalizzate.

Arriva la promo WINDTRE che regala 50 Giga per 6 mesi

La comunicazione recita: “Goditi 6 mesi pieni di GIGA: 50 giga al mese da aggiungere alla tua offerta gratuitamente. Cosa aspetti? Attiva il tuo regalo entro il […]. Disattivazione automatica al termine dei 6 mesi. Eventuali offerte attive incompatibili con la nuova offerta verranno disattivate. Offerta riservata sul numero che ha ricevuto la comunicazione“.

Il cliente che riceve la proposta di promozione avrà un certo limite di tempo entro il quale rispondere dal momento in cui si è ricevuta la comunicazione.

Al termine dei Giga di traffico dati la promo assume un comportamento diverso in base al tipo operatore precedente: per i già clienti WINDTRE (ma ex brand Wind), essa prevede che, al momento del superamento dei Giga inclusi nella propria linea mobile, si possa continuare a navigare secondo le condizioni di utilizzo dei dati previsti dall’offerta principale, sempre che questa preveda la navigazione a velocità ridotta fino a un massimo di 128 kbps.

Discorso diverso per i clienti ex brand 3 Italia che non hanno effettuato alcun processo di soft migration: la promo, di fatto, prevede che, una volta superata la soglia di Giga inclusi, si applichi la tariffa extrasoglia che prevede un consumo di 20 centesimi di euro ogni 20 MB senza scatto di apertura sessione.

Specifichiamo, inoltre, che i Giga offerti da questa promozione non sono utilizzabili per navigare in Roaming sul territorio dell’Unione Europea e che non andranno ad aumentare la mole di traffico dati utilizzabile in Roaming UE.

La suddetta promozione, infatti, non prevede alcun incremento di prezzo che possa giustificare un aumento del traffico dati messo a disposizione nell’Unione Europea.