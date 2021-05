WINDTRE svela una interessante partnership con Citroen per portare AMI, la vettura 100% elettrica, negli store fisici dell’operatore telefonico. Ogni cliente può scoprire l’autovettura di Citroen direttamente all’interno dei negozi WINDTRE presenti in Italia, a cui viene affiancata anche una esclusiva offerta telefonica denominata Gigami.

Offerta esclusiva con la vettura 100% elettrica

Solo con Citroen AMI ogni cliente ha in esclusiva l’offerta telefonica Gigami che offre minuti illimitati verso tutti i numeri telefonici nazionali su rete fissa e mobile, 200 SMS e giga illimitati a 9,99 euro al mese. La stessa vettura, inoltre, può essere acquistata a partire da 19,90 euro al mese e volendo restituirla alla scadenza del periodo concordato.

Citroen AMI, per chi non la conoscesse, è la nuova vettura completamente elettrica della casa automobilistica francese perfetta per l’uso nei piccoli centri urbani grazie ai 75 km di autonomia. Si può ricaricare facilmente con una qualsiasi presa di corrente standard ed è facilissima da guidare: basta avere compiuto il 14° anno di età per sedersi al posto di guida dell’autovettura avendo con sé il patentino AM o la patente B.

Se siete interessati alla iniziativa, vi ricordiamo che sarà valida su tutto il territorio nazionale da oggi, 20 maggio, fino al 31 dicembre 2021, come specificato nel regolamento.

