“Il mio Samsung Galaxy riceverà Android 12?“: se siete possessori di un dispositivo del marchio sud-coreano, questa è la domanda che probabilmente vi starete facendo dando uno sguardo alla nostra prova della Developer Preview 3. Android 12 sta iniziando a prendere forma in attesa delle versioni Beta, con un’uscita stabile prevista per la fine dell’estate 2021. Possiamo però già fare delle previsioni, svelandovi quali modelli di smartphone e tablet Samsung Galaxy dovrebbero aggiornarsi in futuro.

Quali smartphone e tablet Samsung Galaxy riceveranno Android 12

Basandoci sul comportamento di Samsung degli scorsi anni e affidandoci a quanto dichiarato dallo stesso produttore per quanto riguarda il supporto software, possiamo già iniziare a scoprire una lista dei modelli che dovrebbero essere aggiornati. La casa di Seul è passata lo scorso anno da due a tre major release per molti sui dispositivi, facendo felici i soddisfatti possessori che non sentono il bisogno di cambiare così spesso smartphone.

Scopriamo dunque la lista degli smartphone e dei tablet che si aggiorneranno probabilmente ad Android 12 con la prossima versione della One UI.

Samsung Galaxy di fascia alta

Samsung Galaxy di fascia media

Samsung Galaxy di fascia bassa

Samsung Galaxy rugged

Samsung Galaxy Xcover 5

Samsung Galaxy Xcover Pro

Tablet Samsung Galaxy

Samsung Galaxy S7 e S7+

Samsung Galaxy S6 e S6 Lite

Samsung Galaxy A7 2020

Samsung Galaxy Tab Active 3

Questi erano dunque i principali modelli di smartphone e tablet Samsung Galaxy che dovrebbero ricevere Android 12. Naturalmente la lista potrebbe non essere esaustiva, quindi non disperate se non vedete il vostro dispositivo. Ma quando arriverà l’aggiornamento? Ne parliamo nel prossimo paragrafo.

Quando arriverà Android 12 sui Samsung Galaxy

Android 12 arriverà sui primi smartphone Samsung Galaxy già nel corso di quest’anno, se non ci saranno problemi nello sviluppo da parte di Google e della stessa Samsung per la sua prossima One UI (4.0?). La casa di Mountain View dovrebbe rilasciare la versione stabile verso la fine dell’estate: in autunno potrebbe aprirsi la fase beta per Samsung, con un rilascio entro fine 2021 almeno per Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra.

Se tutto procederà speditamente potrebbero esserci speranze per fine anno anche per la serie Samsung Galaxy S20 (altrimenti gennaio 2022), ai quali dovrebbero poi seguire a inizio 2022 i Galaxy Note 20, i pieghevoli Galaxy Z e la serie Galaxy S10. Nei mesi successivi toccherà anche ai Galaxy Note 10 e ai primi device di fascia media, partendo dai più recenti.

Per i tablet il discorso potrebbe aprirsi in primavera con Galaxy Tab S7 e S7+. Il rollout per l’intera famiglia Galaxy dovrebbe avviarsi a conclusione solo durante l’estate 2022. Siete soddisfatti della lista qui sopra? Fateci sapere se il vostro Samsung è tra quelli che dovrebbero ricevere Android 12 nel solito box qui in basso.

