Era nell’aria da tempo, da molto prima che iniziassero a circolare in Rete le prime immagini leak, e finalmente la rivoluzione che tutti aspettavamo e volevamo per Android è divenuta realtà ieri sera, nel corso della prima giornata del Google I/O 2021.

Android 12 segna un taglio netto col passato ed è la prima vera versione del robottino verde che porta con sé un’idea grafica e funzionale tutta nuova, oltre che moderna e incentrata sull’utente; non è affatto un caso, infatti, che Google chiami questa idea Material You.

E proprio intorno al Material You che ruota il nuovo Android perché esso caratterizza interazione, grafica, funzioni, impostazioni, widget, notifiche, toggle e tutto ciò è contenuto all’interno del sistema. È importante capire quindi com’è cambiato Android con la versione 12 e conoscere le novità che contiene, molte delle quali sono già disponibili nella prima beta rilasciata ieri sera mentre altre saranno aggiunte con le prossime release prima della versione definitiva.

Android 12 col Material You è tanta roba: la prova video

Noi non abbiamo perso tempo e abbiamo installato la prima beta di Android 12 nel nostro amato Google Pixel 5 e immediatamente ci siamo dati da fare per mostrarvi in prima persona tutto quello abbiamo visto ieri sera durante la conferenza.

Inutile dirvi che Android 12 è affascinante e appagante e lo è nonostante non sia ancora nella sua versione finale, che sarà disponibile verosimilmente fra agosto e settembre, in vista del lancio dei Google Pixel 6. Considerate che quanto visto nel video è un assaggio di quello che sarà e che abbiamo avuto modo di approfondire ieri sera con l’articolo di lancio.

Detto questo, considerando tutte le novità di cui abbiamo parlato e quanto visto nel video, saremmo curiosi di conoscere la vostra opinione su Android 12 con un commento, poiché siamo abbastanza sicuri che non siamo gli unici a essere in fermento, soddisfatti e sorpresi.

