A poco meno di una settimana dall’importante leak che ci aveva permesso di scoprire in anteprima il design di Samsung Galaxy Quantum 2, in queste ore il colosso sudcoreano svela ufficiale lo smartphone con chip QRNG (Quantum Random Number Generator).

Caratteristiche Samsung Galaxy Quantum 2

Diretto successore di Samsung Galaxy A Quantum, il nuovo modello presenta un design curato, moderno e piuttosto ispirato a Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A72 ma con qualche lieve differenza. Frontalmente troviamo un pannello AMOLED Infinity-O Dynamic da 6,7 pollici a risoluzione Quad HD+ con refresh rate a 120 Hz (solo con risoluzione impostata a Full HD+) e una fotocamera frontale di tipo punch hole con sensore da 10 MP.

Lo smartphone è basato sul processore Qualcomm Snapdragon 855+, 6 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio interno espandibile tramite micro SD, mentre la fotocamera principale tripla integra un sensore da 64 MP, un sensore grandangolare da 12 MP e un sensore di profondità da 5 MP. Piuttosto ricca la connettività con supporto alla reti 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Bluetooth 5 e Wi-Fi 802.11ax, così com’è buona la batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W. Il sistema operativo è affidato ad Android 11 con la personalizzazione One UI 3.1.

Il punto di forza di Samsung Galaxy Quantum 2 è il chip QRNG che, come sottolinea la compagnia, “aiuta a utilizzare servizi critici per la sicurezza come autenticazione, finanza e messaggistica in modo più sicuro generando numeri casuali puri imprevedibili e non modellati.”

Scheda tecnica

Display AMOLED Infinity-O Dynamic da 6,7 pollici (3200 x 1440 pixel) a risoluzione Quad HD+ con refresh a 120 Hz a risoluzione Full HD+;

processore Qualcomm Snapdragon 855+ con GPU Adreno 640:

6 GB di RAM LPDDR4x con 128 GB di memoria interna UFS 3.0 espandibile fino a 1 TB con micro SD;

fotocamera principale: sensore principale da 64 MP con apertura f/1.8 aperture, sensore ultra grandangolare da 12 MP con angolo di visuale da 120° con apertura f/2.2, sensore di profondità da da 5 MP con apertura f/2.4:

fotocamera frontale da 10 MP con apertura f/2.2 aperture;

connettività 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4/5GHz), VHT80, Bluetooth 5, GPS + GLONASS e NFC;

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 25 W;

dimensioni: 161,9 x 73,8 x 8,1 mm;

peso: 176 grammi;

Android 11 con One UI 3.1.

Prezzo e disponibilità Samsung Galaxy Quantum 2

Samsung Galaxy Quantum 2 è disponibile da oggi in Sud Corea con l’operatore SK Telecom nelle colorazioni bianca, grigia e viola al prezzo di 699.600 won, circa 520 euro al cambio. È probabile che verrà presto commercializzato in altri mercati con il nome di Samsung Galaxy A82 di cui già conosciamo qualche informazione.