Qualche ora fa, in linea con le tempistiche del mese scorso, Samsung ha presentato ufficialmente l’aggiornamento contenente le patch di sicurezza di ottobre 2020 (o meglio, Security Maintenance Release).

Negli ultimi tempi, l’attenzione in casa Samsung è stata inevitabilmente calamitata dai nuovi prodotti arrivati sul mercato, tra il nuovo pieghevole Samsung Galaxy Z Fold2 5G e il meno esclusivo ma altrettanto convincente Samsung Galaxy S20 Fan Edition.

Al netto di ciò, il produttore sudcoreano non ha messo da parte il discorso aggiornamenti software e, se per la nuovissima One UI 3.0 dovrebbe esserci ancora un po’ da attendere, Samsung continua a primeggiare in tema di patch di sicurezza mensili: nella serata di ieri Google ha rilasciato le patch di sicurezza di ottobre 2020 per i propri Pixel, ma qualche ora prima il brand sudcoreano l’aveva anticipata e oggi ha anche illustrato i dettagli dell’ultima SMR.

Samsung: patch di sicurezza di ottobre 2020

Samsung ha comunicato ufficialmente di aver rilasciato le patch di sicurezza relative al mese di ottobre 2020, presentando nel dettaglio i miglioramenti e i fix di sicurezza implementati da questo nuovo update.

Come sicuramente sapete già, le release mensili di Samsung vengono identificate come Security Maintenance Release (SMR) e, accanto ai fix generici del sistema operativo Android, contengono quelli specifici del produttore sudcoreano.

Il produttore sudcoreano ci ha ormai abituati a non farsi problemi nel rilasciare nuovi aggiornamenti per i propri smartphone e tablet e soltanto qualche giorno più tardi illustrarne il contenuto. Questa volta, comunque, la situazione è meno paradossale del solito, visto che stranamente il nuovo update è già disponibile solo per pochi modelli (sebbene decisamente importanti).

I dettagli dell’aggiornamento di ottobre

Per quanto riguarda le novità incluse nell’aggiornamento di ottobre 2020, queste possono essere distinte in due parti: i fix di Google e quelli specifici del software di Samsung.

La parte di Google comprende naturalmente dei fix per il sistema operativo Android genericamente considerato. In questo caso si tratta di fix per 41 CVE (Common Vulnerabilities and Exposures), cinque delle quali etichettate come “critical”. Va detto comunque che alcuni fix non sono nuovi – erano già citati in precedenti aggiornamenti –, mentre altri non toccano i device Galaxy.

Passando alle correzioni specifiche di Samsung, questo mese si parla di un totale di 21 miglioramenti. Tra i vari fix elencati, ce ne sono alcuni per la funzione Auto-hotspot, per l’applicazione StickerCenter e per la sicurezza delle schede di memoria.

Non manca, inoltre, il fix di una vulnerabilità dell’interfaccia stessa che si presentava in diverse versioni di Android (8, 9, 10 e anche 11) ed è stato chiuso un leak relativo alla Secure Folder. Infine, è stata eliminata la possibilità di accettare i termini di utilizzo della Dynamic Lock Screen senza avere prima sbloccato il dispositivo.

Per tutti i dettagli della Security Maintenance Release di Samsung di ottobre 2020, potete consultare la pagina ufficiale a questo link.

Smartphone Samsung che riceveranno l’aggiornamento

Per quanto riguarda la lista degli smartphone Samsung che riceveranno sicuramente questo nuovo aggiornamento di sicurezza mensile, essa comprende:

Detto dei modelli che ricevono aggiornamenti su base mensile, passiamo a quelli della lista trimestrale: questo mese toccherà sicuramente a Samsung Galaxy A41, Samsung Galaxy A21s e Samsung Galaxy A7 (2018).

Naturalmente non mancheranno all’appello anche vari tablet. Comunque, a questo link trovate gli elenchi completi degli smartphone Samsung che ricevono aggiornamenti mensili e trimestrali.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy Z Fold2 5G: il miglior pieghevole di sempre