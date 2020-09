Questa mattina, in insolito ritardo rispetto al più recente modus operandi, Samsung ha presentato ufficialmente l’aggiornamento contenente le patch di sicurezza di settembre 2020 (rectius Security Maintenance Release).

Negli ultimi tempi l’attenzione in tema di aggiornamenti Samsung è stata catturata pressoché esclusivamente dalla One UI 2.5, che, dopo aver debuttato sulla serie Samsung Galaxy Note 20, si sta progressivamente diffondendo.

Nonostante ciò, il produttore sudcoreano continua ad occuparsi con costanza e solerzia delle patch di sicurezza mensili ed è proprio di questo che parliamo oggi.

Samsung: patch di sicurezza di settembre 2020

Samsung ha comunicato ufficialmente di aver rilasciato le patch di sicurezza relative al mese di settembre 2020, presentando nel dettaglio i miglioramenti e i fix di sicurezza implementati da questo nuovo update.

Come sicuramente sapete già, le release mensili di Samsung vengono identificate come Security Maintenance Release (SMR) e, accanto ai fix generici del sistema operativo Android, contengono quelli specifici del produttore sudcoreano. In questo caso sono dedicati alla serie Samsung Galaxy S20, alla serie Samsung Galaxy S9 e a tutti i modelli dotati di chipset Exynos (dunque la quasi totalità di quelli commercializzati da noi).

La logica suggerirebbe di presentare il contenuto di un nuovo aggiornamento prima di rilasciarlo, tuttavia Samsung ci ha ormai abituati a fare il contrario e il mese di settembre non fa eccezione, anzi: le patch di sicurezza di questo mese sono già arrivate su diversi modelli Samsung – Samsung Galaxy S9/S9+, la serie Samsung Galaxy Note 20 e vari altri – e il produttore ha tardato rispetto al solito nell’enucleare i dettagli dell’update.

I dettagli dell’aggiornamento

Per quanto riguarda le novità, queste possono essere distinte in due parti: i fix di Google e quelli di Samsung.

Partendo dai fix di Google, che ovviamente interessano direttamente il sistema operativo Android, si tratta di miglioramenti relativi a 89 CVE ( Common Vulnerabilities and Exposures ), nove dei quali di livello critical e uno rilevante soltanto per le versioni Android 8.0 e Android 9.0.

La seconda parte è ovviamente quella relativa ai fix specifici di Samsung, dunque riguardanti la One UI o le app proprietarie. Se ne contano 15 in totale: uno di questi è specifico per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy Note 9 con Android 10 e serve ad impedire la scrittura non autorizzata di file su una scheda SD tramite un’app per il comparto fotografico. Il fix specifico per la serie Samsung Galaxy S20 precedentemente citato afferisce al modem di alcune varianti. I miglioramenti restanti riguardano tutti i device Samsung che riceveranno (o hanno già ricevuto) l’aggiornamento.

Per tutti i dettagli della Security Maintenance Release di Samsung di settembre 2020, potete consultare la pagina ufficiale a questo link.

Smartphone Samsung che riceveranno l’aggiornamento

Per quanto riguarda la lista degli smartphone Samsung che riceveranno sicuramente questo nuovo aggiornamento di sicurezza mensile, essa comprende:

Questo vale per gli smartphone in lista per gli aggiornamenti mensili, tra quelli che li ricevono con cadenza trimestrale vanno elencati sicuramente Samsung Galaxy A71 e Samsung Galaxy A51, entrambi fermi alle patch di giugno, Samsung Galaxy S8 (che a luglio aveva ricevuto l’update di giugno) e Samsung Galaxy A80, per il quale dovrebbe essere solo questione di giorni.

In ogni caso, a questo link potete trovare gli elenchi completi degli smartphone Samsung in lista per gli aggiornamenti mensili e per quelli su base trimestrale.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G