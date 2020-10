Mentre in molti si chiedono quando sarà rilasciata la prima beta pubblica di ONE UI 3.0, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata di Samsung basata su Android 11, dalla Corea del Sud trapelano alcune indiscrezioni relative al rilascio della versione stabile.

Ricordiamo che al momento è disponibile una prima beta riservata a un ristretto numero di sviluppatori, che stanno cercando eventuali bug clamorosi che impediscano il funzionamento delle proprie applicazioni. Secondo RPRNA Samsung avrebbe confermato che il rilascio avverrà dopo il mese di novembre 2020, con un post sul sito coreano.

Il programma di beta pubblica delle nuova OneUI dovrebbe quindi protrarsi per due mesi, ottobre e novembre, che secondo il colosso asiatico saranno più che sufficienti per portare alla luce eventuali, bug, crash e incompatibilità che saranno corretti, grazie anche alle segnalazioni da parte dei beta tester, prima del rilascio finale.

I primi dispositivi a ricevere ONE UI 3.0 saranno i dispositivi della serie Galaxy S20 e Galaxy Note20, per i quali dovrebbero essere rilasciate 5-6 versioni beta prima di quella stabile. Per gli altri modelli, in particolare per le serie Galaxy S10 e Galaxy Note 10, dovrebbero invece essere rilasciate “solamente 3 0 4” beta.

Per conoscere tutte le novità che vi aspettano con ONE UI 3.0 vi rimandiamo al link sottostante, che oltre al changelog ufficiale vi consentirà di farvi un’idea anche dal punto di vista grafico.