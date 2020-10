Come sempre anche questo mese Samsung si presenta come una delle aziende più veloci per quanto riguarda la pubblicazione degli aggiornamenti firmware con le ultime patch di sicurezza. In queste ore, infatti, apprendiamo l’avvio del rollout delle patch di sicurezza di ottobre per la serie Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy A50.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S20, Galaxy S10 e Galaxy A50

Per tutti e tre gli smartphone Android di Samsung non sono state rilasciate molte informazioni circa la presenza di eventuali novità “accessorie” all’interno dei nuovi firmware. Il tutto sembra ruotare infatti sulla disponibilità delle patch di sicurezza di ottobre, ed eventualmente di qualche correzione di bug e miglioramenti sotto il cofano non meglio specificati.

La serie Samsung Galaxy S20 riceve il firmware G98xxXXS5BTIJ, la gamma Samsung Galaxy S10 il firmware G97xFXXS9DTI8 mentre Samsung Galaxy A50 il firmware A505FNXXS5BTI9 da 123 MB.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20, Galaxy S10 e Galaxy A50

Gli aggiornamenti firmware sopracitati sono in fase di propagazione via OTA, pertanto potrebbe volerci qualche giorno prima che saranno disponibili anche per i terminali nel nostro Paese. Se non volete attendere l’arrivo della notifica di disponibilità dell’update, potete controllare manualmente la presenza del nuovo firmware tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.