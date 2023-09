Giornata ricca di aggiornamenti per gli smartphone Android, soprattutto per quanto riguarda gli utenti Samsung, OnePlus e Nokia. In queste ore stanno ricevendo nuovi firmware Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, OnePlus 11, OnePlus 10 Pro, OnePlus Nord N10 5G, OnePlus Nord CE 5G, OnePlus Nord CE 2 5G, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G e Nokia XR21 5G. In più è in distribuzione un curioso aggiornamento per Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, che va a correggere un errore di battitura. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra

Samsung prosegue con il rilascio delle patch di sicurezza di settembre 2023, e dopo i Galaxy S23, i Galaxy S22 e i Galaxy S20, questa volta tocca a Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra. L’update è in rollout in Italia con il firmware G99*BXXS9EWI1 e sta raggiungendo gli smartphone a partire dai modelli no brand.

Richiede un download di circa 240 MB e integra le correzioni alle vulnerabilità che abbiamo visto nel consueto bollettino di sicurezza diffuso dal produttore, alcune delle quali di livello critico. Il changelog parla solo di miglioramenti di sicurezza, di conseguenza non sono stati introdotti altri cambiamenti rilevanti. Per questi ultimi sarà necessario attendere la One UI 6.0 basata su Android 14, attualmente in fase beta in alcuni Paesi.

Novità aggiornamenti OnePlus 11 e OnePlus 10 Pro

Passiamo a OnePlus, che in queste ore sta aggiornando diversi suoi modelli con le patch di sicurezza di settembre 2023. Tra quelli di fascia alta abbiamo OnePlus 11 e OnePlus 10 Pro, due smartphone che hanno già iniziato ad assaggiare OxygenOS 14 e Android 14: il primo è partito con le Open Beta da qualche giorno, il secondo con la fase Closed Beta (con la Open Beta 1 prevista per il mese di ottobre).

OnePlus 11 si sta aggiornando alla OxygenOS 13.1.0.595 in alcuni Paesi, mentre OnePlus 10 Pro sta accogliendo a partire dall’India la versione NE2211_13.1.0.593(EX01). Prima di vedere le nuove release in Italia potrebbe essere necessario attendere ancora qualche giorno.

Novità aggiornamenti OnePlus Nord N10 5G, Nord CE 5G, Nord CE 2 5G e Nord CE 2 Lite 5G

Patch di sicurezza di settembre 2023 anche sulla fascia media con OnePlus Nord N10 5G, OnePlus Nord CE 5G, OnePlus Nord CE 2 5G e OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Tutti e quattro gli smartphone stanno iniziando a ricevere le ultime correzioni, ma non sembrano accogliere ulteriori novità a livello di funzioni. Più precisamente, questi sono i firmware in arrivo:

OnePlus Nord N10 5G: OxygenOS 11.0.15.BE89BA, anche in Europa e a livello globale

OnePlus Nord CE 5G: EB2101_11.F.52 a partire dall’India

OnePlus Nord CE 2 5G: IV2201_11.F.50 a partire dall’India

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: CPH2381_11.C.32 a partire dall’India

Per installare gli stessi aggiornamenti in Italia potrebbe essere necessario aspettare qualche giorno.

Novità aggiornamento Nokia XR21 5G

Aggiornamento in rollout per Nokia XR21 5G, lo smartphone rugged lanciato in Italia lo scorso giugno. Si tratta anche in questo caso delle patch di sicurezza di settembre 2023, che come spesso capita sono in distribuzione a livello graduale. Il download richiesto per il nuovo firmware è contenuto (circa 63 MB), per cui potete sfruttare la connessione dati in caso di assenza di Wi-Fi senza intaccare più di tanto il “limite”. L’aggiornamento è in distribuzione in alcuni Paesi europei, per cui potrebbe arrivare nelle tasche degli utenti italiani da un momento all’altro.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Watch6 e Watch6 Classic

In questo caso parliamo di un aggiornamento piuttosto curioso che coinvolge anche il nostro mercato. Il firmware va a risolvere un errore di battitura all’interno di uno dei quadranti (o watchface, se preferite) di Samsung Galaxy Watch6 e Watch6 Classic, che riportava il mese di “Arril” al posto di “April” (anche in italiano). Inizialmente si era pensato a un semplice errore presente nelle immagini di marketing, ma in realtà risultava presente anche sugli smartwatch e all’interno dell’app Galaxy Wearable.

Con l’aggiornamento in distribuzione, l’errore è stato corretto su entrambi i modelli di smartwatch.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, OnePlus 11, Nord N10 5G, Nord CE 5G, Nord CE 2 5G, Nord CE 2 Lite 5G, Galaxy Watch6 e Watch6 Classic

Gli aggiornamenti potrebbero non essere tutti disponibili anche nel nostro Paese, come abbiamo specificato più su. Per verificare l’arrivo dell’update per Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, disponibile da noi a partire dai modelli no brand, potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Per verificare l’arrivo di update su OnePlus 11, OnePlus Nord N10 5G, OnePlus Nord CE 5G, OnePlus Nord CE 2 5G e OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, potete invece seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. In questo caso alcuni sono partiti solo dall’India, quindi potrebbe essere necessario attendere qualche giorno. Su Nokia XR21 è praticamente lo stesso percorso (“Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“).

Per controllare l’arrivo di aggiornamenti su Samsung Galaxy Watch6 e Samsung Galaxy Watch6 Classic, potete invece passare dall’app Galaxy Wearable installata sullo smartphone abbinato.

