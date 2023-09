Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Samsung ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento che porta sugli smartphone della serie Samsung Galaxy S23 le patch di sicurezza di settembre 2023.

Il colosso coreano si conferma così il produttore più attento alla questione degli aggiornamenti, ovviamente subito dopo Google, cercando di mantenere una costanza nel rilascio degli update che è molto apprezzata da coloro che decidono di acquistare i suoi device.

La serie Samsung Galaxy S23 si aggiorna con le nuove patch di sicurezza

Così come già reso noto da Samsung, con l’aggiornamento di settembre 2023 vengono corrette ben 62 vulnerabilità di sicurezza riscontrate nella versione precedente del software, quattro delle quali erano classificate come “critiche” e 19 come “ad alto rischio”. Il colosso coreano ha anche corretto 35 falle di sicurezza relative ai suoi device

Pare che con questo update il team di sviluppatori del colosso coreano si sia limitato ad implementare i fix relativi alla sicurezza e la risoluzione di qualche bug, migliorando nel complesso l’esperienza generale e la fluidità del sistema mentre non dovrebbero esserci nuove funzionalità degne di nota.

In sostanza, quello di settembre può essere considerato per la serie Samsung Galaxy S23 una sorta di minor update in attesa di quello che sarà uno degli aggiornamenti più desiderati del 2023, ossia quello che porterà con sé la nuova versione di One UI e Android 14.

Come scaricare e installare il nuovo software

I possessori di uno dei modelli della serie Samsung Galaxy S23 devono ora attendere che la nuova versione software venga rilasciata anche per quelli commercializzati nel nostro Paese (probabilmente ci vorrà qualche giorno).

I più impazienti possono procedere ad un tentativo manuale, andando nel menu delle Impostazioni, entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti software e selezionando la voce Scarica e installa.

