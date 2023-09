Pochi giorni dopo l’annuncio della data di lancio globale della OxygenOS 14, il 25 settembre 2023, nella persona del Presidente e COO di OnePlus Kinder Liu, ecco che il colosso cinese ha iniziato il rilascio, seppur in sordina, della Closed Beta di OxygenOS 14 per OnePlus 10 Pro il quale va ad aggiungersi ad altri modelli più recenti che l’hanno già ricevuta da settimane come OnePlus Nord 3, OnePlus 11R e OnePlus 11.

OnePlus 10 Pro accoglie l’esclusivo programma di test della OxygenOS 14

Attualmente il programma OxygenOS 14 Closed Beta è disponibile solo in India ed è, come suggerisce il nome, limitato a 500 fortunati utenti i quali, spiega il produttore, devono essere in possesso della variante indiana dello smartphone in questione.

Partecipare al programma di beta consentirà agli appassionati di provare le novità in anteprima della nuova iterazione dell’OS del brand – basata su Android 14 – offrendo un prezioso aiuto agli sviluppatori della stessa al fine di individuare e correggere eventuali errori e bug prima del rilascio su larga scala.

Le raccomandazioni in questi casi sono sempre le stesse ovvero che non è consigliabile eseguire una versione beta di un sistema operativo sul proprio smartphone di riferimento, il cosiddetto daily driver, a causa dei probabili problemi di instabilità generale del sistema che potrebbero comprometterne le funzionalità.

OnePlus stessa ci tiene a segnalare i problemi noti del sistema operativo allo stato attuale, che sono i seguenti:

Flashing screen issue when adjusting brightness in the status bar under a dark environment.

Flashing screen issue when using fingerprint unlock on the lock screen.

Abnormal display when switching screen resolution.

Desktop static wallpaper is dimmed after switching to dark mode in the status bar.

Dynamic wallpaper may switch to static wallpaper after upgrading.

Flashing screen issue when unlocking with fingerprint in TikTok interface.

In aggiunta l’azienda ha elencato i requisiti di partecipazione al programma:

È richiesta la variante indiana di OnePlus 10 Pro;

Il partecipante deve essere un membro della community OnePlus;

È richiesto ai partecipanti un regolare reporting di feedback.;

I partecipanti non devono condividere il pacchetto di installazione CBT al di fuori del gruppo del programma di Beta.

Per ulteriori informazioni su questo programma vi rimandiamo al post dedicato sul forum di OnePlus (disponibile a questo indirizzo).

Le novità principali dell’interfaccia di OnePlus

OxygenOS 14 sembrerebbe essere ricca di novità tanto dal punto di vista software che hardware: tra esse segnaliamo il nuovo Trinity Engine, una nuova piattaforma proprietaria sviluppata da OnePlus che ha l’obiettivo di ottimizzare le prestazioni dell’hardware e del software. Esso è composto da sei tecnologie chiave: CPU Vitalization, RAM Vitalization, ROM Vitalization, HyperBoost, HyperTouch e HyperRendering.

In generale, queste tecnologie, hanno il compito di lavorare in sinergia e ottimizzare il funzionamento e la richiesta energetica durante task complessi come il gaming, il rendering di video e il multitasking.

In aggiunta, menzioniamo l’arrivo della RAM dedicata ai giochi e alcune interessanti funzioni che sfrutterebbero l’intelligenza artificiale generativa nelle applicazioni di sistema.

Non ci resta che attendere l’appuntamento previsto per il 25 settembre in attesa di scoprire se in questo intervallo di tempo la OxygenOS 14 sbarcherà su un nuovo dispositivo del brand cinese.

