Samsung si conferma uno dei produttori più attenti alla questione degli aggiornamenti e nelle scorse ore il suo team di sviluppatori ha dato il via al rilascio di One UI 6.0 beta anche per gli smartphone della serie Samsung Galaxy S21.

Al momento l’aggiornamento è disponibile soltanto in Corea del Sud e gli utenti che desiderano testare la versione beta di One UI 6.0 sui propri device devono registrarli utilizzando l’app Samsung Members dopo aver effettuato l’accesso con il proprio account Samsung.

La serie Samsung Galaxy S21 riceve One UI 6.0

Stando a quanto si apprende, l’update in questione è disponibile per i Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra per i modelli sbloccati e per quelli commercializzati dagli operatori KT, LGU+ e SKT.

Si tratta di un aggiornamento imponente, così come viene confermato dalle sue dimensioni, che si aggirano intorno ai 2,5 GB (per tale motivo è consigliato il suo download con una rete Wi-Fi).

Ricordiamo che One UI 6.0 porta con sé non soltanto le novità di Android 14 ma anche diverse modifiche all’interfaccia utente, come il miglioramento del pannello delle notifiche e delle impostazioni rapide, nuovi font, un aumento delle possibilità di personalizzazione della schermata di sblocco, una nuova grafica per le notifiche, una sezione dedicata alla batteria, un miglioramento dell’interfaccia dell’app fotocamera e miglioramenti del multitasking.

In sostanza, non ci troviamo di fronte ad una rivoluzione ma ad un’evoluzione con un miglioramento dell’esperienza complessiva offerta agli utenti.

Al momento non vi sono informazioni su quando l’aggiornamento sarà pronto per essere rilasciato a livello globale per la serie Samsung Galaxy S21 ma è probabile che ci sarà da avere pazienza ancora per qualche mese.

Restiamo in attesa di scoprire se il programma beta per Samsung Galaxy S21 sarà esteso anche ad altri Paesi.

Potrebbe interessarti anche: tutte le novità di One UI 6.0 beta tra design e funzionalità