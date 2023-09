Mentre Google sembra essere alle prese con qualche problemino non previsto per quanto riguarda il rilascio della versione stabile di Android 14, Samsung ne “approfitta” per anticiparla con le patch e rilascia l’update di sicurezza di settembre 2023. Per il momento sono coinvolti nell’aggiornamento Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, ma altri modelli dovrebbero aggiungersi a breve.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra

La serie Samsung Galaxy S22 è la prima ad aggiornarsi sul canale stabile con le patch di sicurezza di settembre 2023, In distribuzione in Italia ci sono i firmware S90*BXXS6CWH6, che non sembrano integrare grosse novità: oltre alle già citate correzioni, abbiamo solamente bugfix e miglioramenti generici per quanto riguarda la stabilità e le prestazioni.

Come i più attenti di voi avranno visto, Samsung ha elencato proprio in queste ore le vulnerabilità che vengono corrette attraverso l’aggiornamento di sicurezza di questo mese: il produttore va a risolvere diverse vulnerabilità riscontrate di recente, 4 delle quali classificate come critiche e 19 ad alto rischio. Le patch in sé includono la correzione a ulteriori 8 vulnerabilità, che però non riguardano i dispositivi Samsung (CVE-2022-34830, CVE-2023-21264, CVE-2023-28537, CVE-2023-22666, CVE-2023-28555, CVE-2023-35665, CVE-2023-35664 e CVE-2023-35680). Per tutti i dettagli potete fare riferimento a questo link.

Il nuovo aggiornamento per la serie Galaxy S22 richiede un download di circa 241 MB. Si resta alla One UI 5.1: per la versione 6.0 basata su Android 14 si dovrà attendere forse più del previsto, visti i ritardi riguardanti il rilascio da parte di Google. Attualmente la fase beta Samsung tocca soltanto la serie Galaxy S23.

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra

L’aggiornamento descritto qui sopra è in distribuzione in Italia a partire dai modelli no brand, come quasi sempre accade. Per verificare l’arrivo dell’update sul vostro Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ o Galaxy S22 Ultra non dovete fare altro che passare dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Se disponete di uno smartphone brandizzato da qualche operatore, potreste dover attendere qualche ora in più. Nei prossimi giorni seguiranno tanti altri modelli Samsung.

