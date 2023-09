Il ritardo da parte di Google con il rilascio della versione stabile di Android 14 non sembra aver rallentato più di tanto gli altri produttori, almeno per quanto riguarda i programmi beta. Dopo Samsung, che ha lanciato la versione di test della One UI 6.0 per alcuni suoi smartphone (partendo ovviamente dai Galaxy S23), entrano in gioco OnePlus e OPPO con le Open Beta della OxygenOS 14 e della ColorOS 14 basate su Android 14 per OnePlus 11, OPPO Find X6, OPPO Find X6 Pro, OPPO Reno9 Pro e OPPO Reno9 Pro+.

OnePlus 11 accoglie Android 14 con la OxygenOS 14 Open Beta 1

Il lancio della versione stabile di Android 14 era atteso entro il mese di agosto, ma a quanto pare Google ha dovuto fronteggiare dei problemi imprevisti ed è stata costretta a rimandare di qualche settimana. Attualmente sui Pixel compatibili siamo giunti alla beta 5.3, ma potrebbero essercene altre prima del probabile rilascio di inizio ottobre: esattamente, perché a questo punto puntiamo su un lancio insieme all’evento di presentazione dei Google Pixel 8 del 4 ottobre 2023.

Questo non sembra fermare gli sviluppatori Samsung, che stanno procedendo con il programma beta della One UI 6 su alcuni modelli tra cui Galaxy S23, Galaxy A54 e Galaxy A34 5G, e neanche quelli OnePlus: la casa cinese lancia quest’oggi la OxygenOS 14 Open Beta 1 basata su Android 14 per OnePlus 11, per ora riservata solo ai mercati indiano e nordamericano. OnePlus ha rilasciato il changelog con le novità, ma probabilmente non è esaustivo dato che risulta piuttosto breve. OnePlus potrebbe aver deciso di introdurre le sue novità poco alla volta, in modo da poterle testare meglio.

Ecco il changelog:

Security and privacy • Improves photo and video-related permission management for safer access by apps. Performance optimization • Improves system stability, the launch speed of apps, and the smoothness of animations. Aquamorphic Design • Upgrades Aquamorphic Design with a natural, gentle, and clearer color style for a more comfortable color experience. • Adds Aquamorphic-themed ringtones and revamps the system notification sounds. User Care • Adds a carbon tracking AOD that visualizes the carbon emissions you avoid by walking instead of driving.

Per il momento le novità riguardano dunque i permessi per avere accesso a foto e video, la stabilità del sistema, il lancio delle app e le animazioni, l’Aquamorphic Design (con un nuovo stile e nuovi suoni di sistema) e la schermata Always On, che accoglie una funzione che mostra le emissioni di carbonio evitate spostandosi a piedi anziché in auto. OnePlus ha rilasciato anche una lista dei problemi noti, che comprende la persistenza dell’icona dell’aereo dopo aver disattivato la modalità corrispondente, le note, lo schermo nero con l’apertura della pagina del monitoraggio dei passi tramite il widget, l’impossibilità di utilizzare l’avvio rapido facendo scorrere il dito sulle icone, qualche flash dello schermo durante l’avvio e alcune criticità con le gesture.

ColorOS 14 beta per la serie OPPO Find X6 e non solo

Anche OPPO è al lavoro su Android 14 e mette a disposizione il programma beta pubblico della ColorOS 14 per alcuni suoi smartphone. Per ora è disponibile per OPPO Find X6, OPPO Find X6 Pro, OPPO Reno9 Pro e OPPO Reno9 Pro+ in Cina, ma è possibile che nelle prossime settimane il test si allarghi ad altri modelli e Paesi. Gli utenti possono fare domanda di accesso in queste ore, e la distribuzione dei firmware dovrebbe iniziare nel giro di qualche giorno al massimo.

Per ora non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle beta della ColorOS 14, per cui ci torneremo sopra nei prossimi giorni. Naturalmente prima di poter vedere le versioni stabili ci vorrà un po’, dato che neanche Google ha ancora rilasciato Android 14 stabile per i Pixel.

Come installare OxygenOS 14 Open Beta 1 e ColorOS 14 con Android 14 su OnePlus 11, OPPO Find X6, Find X6 Pro, Reno9 Pro e Reno9 Pro+

Per il momento il programma Open Beta della OxygenOS 14 basata su Android 14 è disponibile soltanto per i possessori di OnePlus 11 in India e Nord America. È possibile che nelle prossime settimane il produttore cinese possa ampliare i mercati e rendere disponibile la release anche per il mercato europeo, quindi continuate a seguirci. Vi anticipiamo già che l’installazione non risulta troppo complicata. Discorso simile per OPPO Find X6, Find X6 Pro, Reno9 Pro e Reno9 Pro+ e per la ColorOS 14: il programma di test per ora riguarda solo la Cina, ma potrebbe allargarsi nelle prossime settimane.

Avete in previsione di dargli una possibilità se arriveranno da noi, o preferite attendere le versioni stabili?

