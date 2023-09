Dopo essere partita con il rilascio della OxygenOS 14 Open Beta per OnePlus 11, la casa cinese ha annunciato la sua tabella di marcia per tanti altri modelli: la versione di test arriverà nei prossimi mesi per OnePlus 10T, OnePlus 10 Pro, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 8T, OnePlus Nord 3, OnePlus Nord 2T, OnePlus Nord CE 3 Lite, OnePlus Nord CE 3, OnePlus Nord CE 2 Lite, OnePlus Pad e diversi altri smartphone del robottino. Scopriamo insieme le tempistiche di rilascio per le beta di Android 14.

OxygenOS 14 Open Beta: la tabella di marcia per l’arrivo sui dispositivi OnePlus

Quella di oggi potrebbe essere una delle giornate papabili per il lancio di Android 14 stabile da parte di Google, anche se è probabile che la casa di Mountain View possa procedere il 4 ottobre 2023 in contemporanea con il debutto di Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Quest’anno ci sono stati problemi dell’ultimo momento che hanno costretto Google ad andare un po’ più in là con il lancio del nuovo sistema operativo, ma in queste settimane diversi produttori si stanno già dando da fare con i programmi beta.

Tra questi ci sono Samsung, che è già partita con alcuni modelli (tra cui Galaxy S23), OPPO e OnePlus, che ha rilasciato la prima Open Beta per OnePlus 11 e le Closed Beta per alcuni smartphone (tra cui OnePlus Nord 3 e OnePlus 10 Pro). Quest’oggi ci sono ulteriori novità, perché la casa cinese ha deciso di svelare una tabella di marcia per il rilascio di OxygenOS 14 Open Beta con Android 14, con una prima lista di dispositivi accompagnati dal mese.

Ecco le tempistiche comunicate da OnePlus:

Ottobre 2023

OnePlus Pad

OnePlus Nord 3 5G

OnePlus 11R 5G, OnePlus 10 Pro 5G e OnePlus 10T 5G

Novembre 2023

OnePlus 10R 5G

OnePlus 9 Pro 5G

OnePlus 9 5G

OnePlus 9R 5G

OnePlus 9RT 5G

OnePlus 8T 5G

OnePlus Nord CE 3 5G

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

OnePlus Nord N30 5G

OnePlus Nord 2T 5G

OnePlus Nord CE 2 Lite

Siamo consapevoli che non si tratti di indicazioni precise, ma quando si parla di aggiornamenti software anche gli sviluppatori non hanno grandi certezze. OnePlus fa anche sapere che OnePlus Nord N20 SE riceverà la versione stabile durante il primo semestre del 2024. Come sempre, gli update saranno rilasciati gradualmente e raggiungeranno pian piano diversi mercati, e anticiperanno di qualche settimana (o mese) il lancio della versione stabile. La lista qui sopra dovrebbe inoltre corrispondere a quella dei modelli che riceveranno Android 14, a meno di cambiamenti successivi.

La nuova release dovrebbe portare il Trinity Engine (con l’obiettivo di ottimizzare le prestazioni dell’hardware e del software), una funzione pensata per dedicare RAM specifica ai giochi e tanta intelligenza artificiale. Per scoprire ufficialmente tutte le novità integrate nella OxygenOS 14 dovremo aspettare solo qualche giorno: come abbiamo visto, la presentazione avverrà tra una settimana esatta.

