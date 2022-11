Il Black Friday coinvolge anche diversi operatori telefonici in Italia, virtuali e tradizionali. Le proposte mettono a disposizione sconti su smartphone Android e altri dispositivi (come nel caso, ad esempio, di Vodafone, TIM e WINDTRE), ma anche vantaggi per le offerte telefoniche. Cambiare operatore risulta dunque più conveniente durante il Black Friday? Andiamo a scoprirlo.

Le offerte del Black Friday degli operatori telefonici: smartphone in sconto per Vodafone, TIM e WINDTRE

Partiamo dagli operatori tradizionali (MNO), che propongono tante offerte per l’acquisto di un nuovo smartphone Android (e non solo). Vodafone mette a disposizione fino al 27 novembre 2022 (salvo proroghe o esaurimento scorte) diversi smartphone in offerta con pagamento rateizzato. Tra i modelli a prezzi speciali possiamo citare:

Per tutti i dettagli relativi ad anticipi, costi di recesso e di attivazione il nostro consiglio è quelli di recarsi nei punti vendita Vodafone sparsi per l’Italia. Per tutte le altre proposte dell’operatore è disponibile questo link.

Acquistare un nuovo smartphone con TIM conviene di più durante questo Black Friday. L’operatore propone l’iniziativa 2×1 che consente di acquistare uno smartphone e di riceverne in omaggio un secondo. Tra i bundle TIM troviamo:

Su tutti gli smartphone in promozione è disponibile eventualmente uno sconto aggiuntivo grazie all’iniziativa TIM Rivaluta Smartphone, che prevede la restituzione di un dispositivo usato. Chi vuole approfittarne può optare per diverse offerte telefoniche, come ad esempio:

TIM Wonder Five : minuti ed SMS illimitati e 70 giga in 4G al costo di 7,99 euro al mese ; l’offerta è disponibile solo con portabilità del numero da un operatore virtuale

: minuti ed SMS illimitati e al costo di ; l’offerta è disponibile solo con portabilità del numero da un operatore virtuale TIM Wonder Six : minuti ed SMS illimitati e 100 giga in 4G al costo di 9,99 euro al mese ; l’offerta è disponibile solo con portabilità del numero da un operatore virtuale selezionato oppure da Iliad

: minuti ed SMS illimitati e al costo di ; l’offerta è disponibile solo con portabilità del numero da un operatore virtuale selezionato oppure da Iliad TIM 5G Power Smart: minuti ed SMS illimitati e 50 giga in 4G e 5G al costo di 14,99 euro al mese; l’offerta è disponibile per tutti

Per l’attivazione delle suddette offerte basta seguire questo link.

Con i WINDTRE Black Days è possibile acquistare un nuovo smartphone con sconti fino a 130 euro, sia in negozio sia online. Tra le occasioni più interessanti possiamo citare:

Per scoprire tutti gli smartphone in sconto con WINDTRE, con o senza abbinamento a un’offerta mobile, è disponibile questa pagina.

Le nuove offerte Iliad per il Black Friday

Iliad partecipa al Black Friday lanciando due nuove offerte. Gli utenti possono attivare Flash 120 fino al prossimo 15 dicembre 2022 e Giga 150, che rimpiazza la precedente Giga 120 proponendo un bundle di giga maggiore allo stesso prezzo, con 5G incluso:

Iliad Flash 120 : minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati e 120 giga di Internet 4G al costo di 7,99 euro al mese (inclusi fino a 7 giga in roaming, ma niente 5G); offerta disponibile per tutti i nuovi clienti e per i già clienti – link attivazione

: minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati e 120 giga di Internet 4G al costo di 7,99 euro al mese (inclusi fino a 7 giga in roaming, ma niente 5G); offerta disponibile per tutti i nuovi clienti e per i già clienti – link attivazione Iliad Giga 150: minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati, minuti illimitati verso 60 destinazioni internazionali e 150 giga di Internet in 4G e 5G a 9,99 euro al mese; offerta disponibile per tutti i nuovi clienti e per i già clienti – link attivazione sito ufficiale – link acquisto da Unieuro

ho. Mobile regala una ricarica telefonica

Passiamo agli operatori virtuali, partendo da ho. Mobile, che si appoggia alla rete Vodafone. Chi desidera passare al virtuale dell’operatore rosso può approfittare di una promozione speciale del Black Friday, che prevede una ricarica telefonica in omaggio fino al 30 novembre 2022.

Chi richiederà una nuova SIM entro questa data, con o senza portabilità del numero, riceverà una ricarica telefonica in omaggio del valore di 5 euro. Nulla di trascendentale, ma sempre meglio di niente, no? Il credito in regalo sarà erogato entro il 30 gennaio 2023: sarà necessario richiederlo dopo il primo rinnovo mensile ed entro il 15 gennaio 2023 inviando “CASTAGNA” via WhatsApp al numero 379-1001001. Per tutti i dettagli è disponibile questo link.

Le offerte Very Mobile con 300 giga Full Speed o con buono Amazon in regalo

Per il Black Friday, Very Mobile mette a disposizione una nuova offerta solo dati senza limiti di velocità in 4G (normalmente fissato a 30 Mbps). Prevede una SIM dati con 300 giga in 4G “Full Speed” al costo di 13,99 euro al mese, con attivazione di 9,99 euro una tantum. In più, l’operatore virtuale che si appoggia a WINDTRE offre più giga a parità di prezzo per i nuovi numeri e un buono Amazon da 10 euro in regalo con le offerte seguenti, disponibili con portabilità da Iliad e da diversi operatori virtuali:

Very 6,99 con minuti ed SMS illimitati e 100 giga a 6,99 euro al mese

con minuti ed SMS illimitati e Very 7,99 con minuti ed SMS illimitati e 150 giga a 7,99 euro al mese

con minuti ed SMS illimitati e Very 9,99 con minuti ed SMS illimitati e 220 giga a 9,99 euro al mese

Per attivare le offerte con buono Amazon incluso basta seguire questo link.

Kena Mobile regala due mesi e giga aggiuntivi

Kena Mobile, operatore virtuale che si appoggia alla rete 4G di TIM, propone per il Black Friday l’offerta Kena 6,99 con minuti illimitati di chiamate verso tutti, 500 SMS verso tutti e 130 giga di Internet 4G (fino a 60 Mbps, con 6 giga per il roaming) al prezzo di 6,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 6 euro, ma la consegna a domicilio e la SIM sono gratuite. L’offerta è accessibile solo a chi proviene da Iliad, PosteMobile, Fastweb, Lycamobile, CoopVoce e altri operatori virtuali (lista completa sul sito). Chi attiva la Ricarica Automatica (disponibile con PayPal, carte di credito Visa, Mastercard e American Express, carte ricaricabili Visa e Mastercard e PostePay) può usufruire di 50 giga aggiuntivi, che portano il totale a ben 180 giga mensili. In più, chi attiva entro il 30 novembre 2022, può avere due mesi gratis.

Attiva Kena 6,99 con due mesi gratis

Fastweb propone la sua Mobile Rush con 200 giga

Fastweb Mobile propone per l’occasione la sua offerta Mobile Rush che prevede minuti illimitati, 100 SMS e 200 giga di traffico dati in 5G al costo di 8,95 euro al mese. La promozione è valida fino al 30 novembre 2022 effettuando la portabilità del numero da qualsiasi operatore. Passando per il sito ufficiale, SIM, spedizione e attivazione sono gratuite.

Attiva Fastweb Mobile Rush

C’è anche Optima con 100 giga a meno di 5 euro al mese

Chiudiamo con Optima, operatore virtuale che si appoggia alla rete 4G di Vodafone. Con il Black Friday 2022 propone l’offerta Optima Super 100 Black Friday Edition, una speciale versione di Optima Super 100 che risulta attivabile entro il 29 novembre 2022 con un prezzo dimezzato per il primo anno. L’offerta include minuti di chiamate illimitati verso tutti, SMS illimitati e 100 giga di Internet 4G (fino a 60 Mbps) al prezzo mensile di 4,95 euro per i primi 12 mesi.

C’è uno sconto anche sul contributo di attivazione: per i nuovi clienti, l’attivazione è ridotta a 5 euro una tantum invece che a 15,90 euro. La proposta è disponibile per tutti, sia con portabilità del numero sia con nuovo numero. Gli interessati possono approfittarne seguendo il link qui sotto:

Attiva Optima Super 100 Black Friday Edition

Le offerte del Black Friday degli operatori telefonici sono dunque parecchie e riguardano quasi tutti quelli principali. Alcuni, come TIM, Vodafone e WINDTRE, preferiscono concentrarsi sugli smartphone scontati, altri su nuove proposte ad hoc o sconti sulle tariffe mensili. Chi stava già pensando di cambiare operatore potrebbe dunque aver trovato il momento più adatto. Per altre offerte del Black Friday sono disponibili le nostre pagine dedicate qui in basso e il nostro canale Telegram Prezzi.tech.

