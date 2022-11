Very Mobile ha rinnovato il suo listino di offerte a partire da questa settimana andando ad introdurre una serie di novità per la sua gamma di tariffe. La principale novità del listino dell’operatore virtuale di WINDTRE è rappresentata dal debutto di un’inedita offerta dati con 4G senza limiti di velocità, dettaglio che rappresenta una novità assoluta per il listino di offerte dell’operatore.

Tra le altre novità si registra un incremento dei Giga mensili per le offerte disponibili per nuovi numeri oltre che l’introduzione del servizio Very Protetti, pensato per proteggere la navigazione, con primo mese gratis. Da segnalare, inoltre, che sta per terminare la promozione che offre un Buono Amazon in regalo per i nuovi clienti che passano a Very Mobile da alcuni operatori. Ecco i dettagli completi sulle novità dell’operatore:

Very Mobile lancia una nuova offerta con 4G senza limiti di velocità

Da questa settimana è disponibile la prima offerta Very Mobile senza limiti di velocità per il 4G. Si tratta di un’offerta solo dati che mette a disposizione una SIM con 300 GB in 4G “Full Speed” che, quindi, non presenta il limite di 30 Mbps in download e in upload che caratterizza le offerte del provider. L’offerta in questione è disponibile attivando un nuovo numero e presenta un costo di 13,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum.

Da notare, inoltre, che grazie alla funzione Rinnova Ora è possibile anticipare il rinnovo mensile in caso di esaurimento dei Giga disponibili e senza alcun costo aggiuntivo oltre al solo canone mensile. Questa funzione è attivabile direttamente dall’app di Very Mobile. La SIM con la nuova offerta da 300 GB è utilizzabile anche in roaming in UE. In questo caso, l’utente potrà sfruttare fino a 12,8 GB al mese senza costi aggiuntivi.

La nuova offerta proposta da Very Mobile è attivabile direttamente online:

Le altre novità di Very Mobile: per il Black Friday c’è un Buono Amazon in regalo

Oltre al lancio della nuova offerta da 300 GB, Very Mobile mette a disposizione anche una serie di novità per il suo listino. Partiamo dalle offerte per nuovi numeri. Da questa settimana, infatti, le offerte Very Mobile per nuovi numeri mettono a disposizione più Giga a parità di prezzo rispetto alle versioni precedenti. Le opzioni disponibili sono:

Very 6,99 per nuovi numeri con minuti ed SMS illimitati e 100 GB a 6,99 euro al mese

con minuti ed SMS illimitati e a Very 7,99 per nuovi numeri con minuti ed SMS illimitati e 150 GB a 7,99 euro al mese

con minuti ed SMS illimitati e a Very 9,99 per nuovi numeri con minuti ed SMS illimitati e 220 GB a 9,99 euro al mese

Tutte le offerte prevedono l’attivazione gratuita e l’utilizzo del 4G fino a 30 Mbps.

Prende il via anche il servizio Very Protetti, disponibile con un costo di 0,99 euro al mese ma con primo mese gratis. Questo servizio garantisce la possibilità di sfruttare una serie di strumenti per proteggere la connessione e la navigazione nel web sotto rete Very Mobile. Si tratta di un’opzione in più a disposizione degli utenti dell’operatore.

Nel frattempo, è iniziato il countdown per l‘offerta del Black Friday di Very Mobile. C’è tempo fino al prossimo 28 di novembre, infatti, per poter attivare una delle offerte Very Mobile con Buono Amazon da 10 euro in regalo. Le offerte in questione sono:

Very 6,99 con minuti ed SMS illimitati e 100 GB a 6,99 euro al mese

con minuti ed SMS illimitati e Very 7,99 con minuti ed SMS illimitati e 150 GB a 7,99 euro al mese

con minuti ed SMS illimitati e Very 9,99 con minuti ed SMS illimitati e 220 GB a 9,99 euro al mese

Queste tre offerte sono disponibili solo con portabilità da:

Iliad

un operatore virtuale tra 1 Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, link, Plintron, PosteMobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova, WithU

Tutte le offerte presentano attivazione gratuita. Per attivare una delle offerte Very Mobile è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

