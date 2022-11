Iliad partecipa al Black Friday con il lancio di due nuove offerte. A partire da oggi, infatti, l’operatore di telefonia mobile mette a disposizione di nuovi e già clienti l’offerta “limited edition” Flash 120, che sarà attivabile fino al prossimo 15 di dicembre, e la nuova offerta “standard” Giga 150 che rimpiazza la precedente Giga 120 proponendo lo stesso prezzo ma un bundle dati maggiore e garantendo la possibilità di accesso alla rete 5G. Le nuove offerte presentate oggi da Iliad sono già disponibili per l’attivazione. Ecco tutti i dettagli:

Il Black Friday di Iliad parte in anticipo con un importante aggiornamento della gamma di offerte disponibili. La prima novità è Flash 120 e, come lascia intuire anche il nome, rappresenta la proposta a tempo limitato con cui l’operatore “celebra” il periodo di Black Friday, estendendolo fino al prossimo 15 di dicembre. Con Flash 120 è possibile ottenere minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali e 120 GB in 4G ogni mese (quest’offerta non garantisce l’accesso al 5G).

L’offerta include anche minuti ed SMS illimitati e fino a 7 GB al mese in roaming in UE. Il costo dell’offerta Flash di Iliad è pari a 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Come per tutte le altre offerte dell’operatore, anche questa tariffa è disponibile con prezzo “per sempre” e con tutti i servizi accessori già inclusi nel canone mensile.

Da notare che quest’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero da un altro operatore, ed anche per i già clienti Iliad che possono richiedere il cambio offerta dall’Area Personale del sito Iliad (ma solo se hanno attivato una tariffa tra Voce, Giga 30, offerta Iliad 5,99€, Giga 40, Giga 50, Giga 80, Flash 100 sulla propria SIM). C’è tempo fino al prossimo 15 dicembre, come evidenziato in precedenza, per attivare l’offerta Flash sul sito dell’operatore.

La seconda novità del listino Iliad per il Black Friday è Giga 150, offerta che va a sostituire Giga 120, aumentando i GB di traffico dati disponibili senza modificare il prezzo. La nuova tariffa proposta da Iliad include minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali e 150 GB in 4G e 5G ogni mese.

Il costo, come detto, non cambia. L’offerta continua a presentare un canone di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. A differenza dell’offerta Flash, questa nuova tariffa non ha una data di scadenza. Per quanto riguarda il prezzo, invece, il canone mensile richiesto è “per sempre” e tutti i servizi accessori sono già inclusi senza costi extra.

Anche in questo caso, si tratta di un’offerta disponibile sia con portabilità del numero da un altro operatore che richiedendo un nuovo numero. Anche Giga 150 è attivabile dai già clienti, tramite l’Area Personale del sito dell’operatore, ma solo se sulla propria SIM è attiva una di queste offerte: Voce, Giga 30, offerta iliad 5,99€, Giga 40, Giga 50, Giga 80, Flash 70, Flash 100, Flash 100 5G, Giga 100, Flash 120.

Per chi sceglie Giga 150, inoltre, c’è la possibilità, ricordiamo, di attivare Iliadbox, l’offerta fibra proposta dall’operatore, con canone scontato. Attivando un’offerta da almeno 9,99 euro di canone mensile, infatti, è possibile ottenere uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra Iliad che sarà, quindi, attivabile a 19,99 euro al mese invece che 24,99 euro al mese (con attivazione di 39,99 euro una tantum).

Come attivare le nuove Flash 120 e Giga 150 di Iliad per il Black Friday

Le due nuove offerte Iliad lanciate in occasione del Black Friday sono disponibili per tutti i nuovi clienti (con o senza portabilità) oltre che per i già clienti (con offerte compatibili e possibilità di richiedere il cambio offerta tramite l’Area Personale del sito dell’operatore). Per quanto riguarda l’attivazione per nuovi clienti, le opzioni a disposizione sono diverse. Le nuove offerte Iliad possono essere attivate recandosi in un negozio Iliad oppure tramite il sito dell’operatore. C’è anche una terza opzione per attivare una delle offerte Iliad. I nuovi clienti interessati ad una delle nuove tariffe proposte dal provider possono acquistare la SIM dal sito Unieuro con consegna gratuita a casa.

