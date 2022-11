Novembre è il mese del Black Friday, in programma per giorno 25 ma il team di Vodafone quest’anno ha deciso di anticipare i tempi e lanciare delle offerte dedicate a questo periodo dell’anno così tanto amato dagli appassionati di tecnologia.

E così fino al 27 novembre (salvo eventuali proroghe o esaurimento scorte) saranno disponibili nei vari punti vendita dell’operatore sparsi per il Paese diversi smartphone a rate a un prezzo speciale.

Gli smartphone a rate con Vodafone per il Black Friday

Questi sono alcuni dei modelli in offerta:

Samsung Galaxy A13 5G 128GB in 24 rate a partire da 4,99 euro al mese

in 24 rate a partire da 4,99 euro al mese Samsung Galaxy A33 5G in 24 rate a partire da 5,99 euro al mese

in 24 rate a partire da 5,99 euro al mese Redmi 10 5G 128GB in 24 rate a partire da 6,99 euro al mese

in 24 rate a partire da 6,99 euro al mese Samsung Galaxy A53 5G in 24 rate a partire da 7,99 euro al mese

in 24 rate a partire da 7,99 euro al mese Xiaomi 12T 5G in 24 rate a partire da 11,99 euro al mese

in 24 rate a partire da 11,99 euro al mese HONOR 70 5G in 24 rate a partire da 14,99 euro al mese

in 24 rate a partire da 14,99 euro al mese Samsung Galaxy S21 FE 5G in 24 rate a partire da 15,99 euro al mese

in 24 rate a partire da 15,99 euro al mese Xiaomi 12 5G in 24 rate a partire da 17,99 euro al mese

Per la rateizzazione degli smartphone Vodafone sfrutta i servizi Telefono Facile e Telefono No Problem, con la possibilità di richiedere un anticipo e un corrispettivo in caso di recesso anticipato (che va man mano diminuendo avvicinandosi al termine del periodo di rateizzazione).

C’è da tenere presente che Vodafone richiede per i nuovi clienti anche il pagamento di un costo di attivazione per la rateizzazione pari a 9,99 euro (che diventa 19,99 euro per alcuni già clienti) e ciò a prescindere dalll’offerta attivata e dallo smartphone scelto.

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

