Il Black Friday è il periodo giusto per attivare una nuova offerta di telefonia mobile e la proposta di Optima Italia, operatore virtuale che utilizza la rete Vodafone, arriva nel momento giusto. L’operatore, presente anche nel settore delle forniture di luce e gas e in quello della telefonia fissa (anche con proposte “tutto incluso” che uniscono più servizi), lancia la nuova offerta Optima Super 100 Black Friday Edition. Si tratta di una versione speciale di Optima Super 100 che, fino al prossimo 29 di novembre, sarà attivabile direttamente online con un prezzo dimezzato per il primo anno. Ecco tutti i dettagli della nuova offerta:

Optima Super 100 Black Friday Edition: 100 GB a meno di 5 euro al mese per il primo anno

L’offerta per il Black Friday di Optima è davvero interessante. Con Optima Super 100 Black Friday Edition, infatti, è possibile attivare una tariffa speciale comprendente minuti ed SMS illimitati oltre a 100 GB in 4G fino a 60 Mbps da utilizzare ogni mese (ricordiamo che Optima è un operatore virtuale che sfrutta la rete Vodafone per l’erogazione dei suoi servizi). L’offerta del Black Friday prevede un canone di 4,95 euro al mese per i primi 12 mesi.

Si tratta di uno sconto del 50% rispetto al prezzo normalmente praticato (9,90 euro al mese) che, come detto in precedenza, sarà valido per il primo anno dall’attivazione. Dal secondo anno, l’offerta si rinnoverà al costo standard di 9,90 euro al mese. Naturalmente, non ci sono vincoli per il cliente che potrà, eventualmente, scegliere di cambiare operatore per evitare l’aumento.

Da notare che l’offerta proposta da Optima prevede anche uno sconto sul contributo di attivazione. Per i nuovi clienti, infatti, l’attivazione è ridotta a 5 euro una tantum invece che a 15,90 euro. La nuova offerta del Black Friday lanciata da Optima è disponibile per tutti i nuovi clienti. È possibile attivare Optima Super 100 Black Friday Edition sia con portabilità del numero da qualsiasi operatore che richiedendo un nuovo numero di cellulare.

Per attivare la nuova offerta di Optima per il Black Friday c’è tempo fino al prossimo 29 novembre. Questa tariffa speciale è disponibile esclusivamente tramite il sito ufficiale di Optima Italia. Basta cliccare sul tasto Acquista e seguire la procedura di sottoscrizione. La SIM sarà poi spedita gratuitamente all’indirizzo fornito dall’utente in fase di registrazione, senza costi aggiuntivi. Per attivare l’offerta Optima per il Black Friday è, quindi, possibile utilizzare questo link:

>> Attiva online Optima Super 100 Black Friday Edition <<

