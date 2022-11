Kena Mobile partecipa al Black Friday con la sua offerta da 6,99 euro al mese. L’operatore virtuale propone due mesi gratis e ancora più giga rispetto ai già generosi 130 inclusi normalmente: vediamo come funziona l’iniziativa di Kena.

Due mesi gratis e fino a 180 giga con l’offerta Kena del Black Friday

Il Black Friday non coinvolge soltanto negozi fisici e rivenditori online, ma anche gli operatori telefonici. L’offerta Kena 6,99 mette a disposizione minuti illimitati di chiamate verso tutti, 500 SMS verso tutti e 130 giga di Internet 4G (fino a 60 Mbps su rete TIM, con 6 giga per il roaming) al prezzo di 6,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 6 euro, ma la consegna a domicilio e la SIM sono gratuite. L’offerta è accessibile solo a chi proviene da Iliad, PosteMobile, Fastweb, Lycamobile, CoopVoce e altri operatori virtuali (lista completa sul sito).

In occasione del Black Friday, fino al 30 novembre c’è la possibilità di attivare l’offerta Kena 6,99 usufruendo di due mesi gratis ed eventualmente di 50 giga aggiuntivi. Questi ultimi possono andare ad aggiungersi agli altri 130 (per un totale di 180 giga) solo nel caso di attivazione della Ricarica Automatica. Quest’ultima può essere abilitata gratuitamente ed eventualmente disattivata in ogni momento (con perdita del bonus, naturalmente), e supporta diversi metodi di pagamento (PayPal, carte di credito Visa, Mastercard e American Express, carte ricaricabili Visa e Mastercard e PostePay).

La SIM può essere acquistata direttamente online sul sito ufficiale Kena: basta cliccare sul link qui in basso e seguire le istruzioni.

Attiva Kena 6,99 con due mesi gratis

