TIM anticipa la partenza del Black Friday con il lancio della nuova promozione 2×1. Grazie a quest’offerta che durerà per le prossime tre settimane, i clienti che acquisteranno uno smartphone con TIM riceveranno, in omaggio, un secondo smartphone. La promozione, infatti, consente di ottenere due smartphone al prezzo di uno acquistando un top di gamma e ricevendo uno smartphone entry level senza costi aggiuntivi. Ecco i dettagli dell’iniziativa lanciata da TIM in occasione del Black Friday:

TIM lancia l’offerta del Black Friday: 2 smartphone al prezzo di 1 con la nuova promozione 2×1

Acquistare uno smartphone con TIM conviene di più durante il Black Friday. Da questa settimana e per le prossime tre, infatti, sarà accessibile la promozione 2×1. Quest’iniziativa consente a tutti gli utenti che sceglieranno di acquistare uno smartphone con TIM di ricevere in omaggio un secondo smartphone. Il meccanismo è semplicissimo. Acquistando uno smartphone tra i modelli selezionati (sostanzialmente un top di gamma Android) si riceverà un secondo smartphone in omaggio, dello stesso brand dello smartphone principale.

Lo smartphone fornito in omaggio sarà un dispositivo di fascia bassa. Tra i bundle citati da TIM in fase di presentazione della promozione troviamo la possibilità di ottenere in omaggio un Samsung Galaxy A13 scegliendo di acquistare un Samsung Galaxy S22 (comprese le varianti Plus e Ultra) oppure un Galaxy Z Fold4 o un Z Flip4. Per chi sceglierà uno Xiaomi 12T Pro, invece, in omaggio ci sarà un Redmi 9AT. Tra le opzioni disponibili c’è anche la possibilità di acquistare un Motorola Edge 30 Neo e ricevere un Motorola E22 in omaggio.

Su tutti gli smartphone proposti in promozione è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo grazie alla promozione TIM Rivaluta Smartphone che prevede la restituzione di uno smartphone usato in fase di acquisto del modello nuovo. Per tutti i dettagli relativi ai modelli di smartphone ed ai relativi costi è possibile fare riferimento al sito TIM oppure recarsi direttamente in un negozio dell’operatore.

Le offerte per passare a TIM durante il Black Friday

La nuova promozione 2×1 può rappresentare un importante incentivo per passare a TIM durante il Black Friday. Per i nuovi clienti interessati al passaggio a TIM è possibile puntare sulle seguenti offerte:

TIM Wonder Five : minuti ed SMS illimitati e 70 GB in 4G al costo di 7,99 euro al mese ; l’offerta è disponibile solo con portabilità del numero da un operatore virtuale

: minuti ed SMS illimitati e al costo di ; l’offerta è disponibile solo con portabilità del numero da un operatore virtuale TIM Wonder Six : minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G al costo di 9,99 euro al mese ; l’offerta è disponibile solo con portabilità del numero da un operatore virtuale selezionato oppure da Iliad

: minuti ed SMS illimitati e al costo di ; l’offerta è disponibile solo con portabilità del numero da un operatore virtuale selezionato oppure da Iliad TIM 5G Power Smart: minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G e 5G al costo di 14,99 euro al mese; l’offerta è disponibile per tutti

Per attivare una delle nuove offerte TIM conviene affidarsi all’attivazione online che garantisce primo mese e attivazione gratis su tutte le offerte citate. La procedura da seguire è semplicissima. Basta accedere alla pagina delle offerte che trovate linkata qui di seguito e selezionare l’operatore di provenienza. In automatico il sistema vi indirizzerà verso l’offerta più vantaggiosa da attivare online (beneficiando così della promo con attivazione e primo mese gratis).

Una volta completata l’attivazione (la SIM sarà spedita in pochi giorni all’indirizzo di casa dell’utente) sarà possibile recarsi in un negozio TIM per sfruttare la promozione 2×1 per acquistare un nuovo smartphone e riceverne un secondo in omaggio. Maggiori dettagli sulle offerte TIM sono, quindi, disponibili al link qui di sotto:

>> Attiva una delle offerte TIM da 7,99 euro al mese <<