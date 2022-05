Gli smartphone Samsung sono fra i prodotti più completi a 360 gradi in quanto a funzionalità software, così completi che spesso alcune peculiarità ci sfuggono e rimangono nascoste in attesa di essere scoperte per caso. Ripetutamente dunque torniamo con degli approfondimenti volti a svelarvi tali chicche a rendere la vostra esperienza d’uso più ricca.

Abbiamo quindi raccolto 13 trucchi, consigli pratici per tutti i possessori di smartphone Samsung, per portare alla luce queste funzioni e renderle più note. Fra questi c’è ad esempio la possibilità di rendere più smart e utili i pulsanti del volume, personalizzare lo stile software andando a cambiare il Task manager, il cassetto delle app e il pannello dei volumi, cambiare lo sfondo con wallpaper 3D creati personalmente o ancora utilizzare i Widget intelligenti o aumentare la vita della batteria. Non solo però, per scoprirli tutti non vi resta che visionare il nostro ultimo video al riguardo le 13 funzioni nascoste sugli smartphone Samsung.

13 funzioni nascoste sui Samsung

Ovviamente se ne conoscete di altre di cui non potete fare a meno, segnalatele nei commenti così da arricchire ulteriormente questo contenuto. Torneremo ovviamente sul tema prossimamente quindi ricordatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube.