Samsung ci ha abituato al rilascio degli aggiornamenti mensili con le patch di sicurezza Android con grande tempestività e in alcuni casi il colosso coreano arriva persino prima di Google, anticipando anche il mese di riferimento dell’update.

E così, dato che le patch di sicurezza di aprile sono state rilasciate da Samsung alla fine di marzo, probabilmente non c’è da stupirsi se nelle scorse ore il colosso coreano abbia dato il via al rilascio dell’aggiornamento di sicurezza di maggio per gli smartphone della serie Samsung Galaxy S22.

La serie Samsung Galaxy S22 riceve le patch di sicurezza di maggio 2022

Al momento il team di sviluppatori del colosso coreano ha dato il via alle operazioni di roll out dell’update in questione per le versioni di Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra animate dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ma nel giro di qualche giorno la nuova release software dovrebbe sbarcare anche sui modelli con CPU Exynos.

In particolare, le prime segnalazioni relative alla disponibilità dell’aggiornamento arrivano dall’India: la nuova versione software è contraddistinta dalla sigla S90xEXXS2AVDD e il “peso” dell’update è di circa 629 MB.

Oltre alle patch di sicurezza Android di maggio 2022 (che risolvono diverse vulnerabilità), tale aggiornamento porta con sé il miglioramento delle prestazioni generali del device e il fix di alcuni bug riscontrati dagli utenti nelle precedenti release.

A breve il colosso coreano dovrebbe dare il via al rilascio dell’aggiornamento in questione anche in altri Paesi, ricomprendendo pure i modelli animati da CPU Exynos.

Nel momento in cui l’update sarà disponibile anche in Italia, sarà lo smartphone ad avvisare gli utenti con una notifica. I più impazienti, ad ogni modo, hanno sempre la possibilità di effettuare una verifica manuale, andando nel menu delle impostazioni ed entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti software.

Leggi anche: la recensione di Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+