Patch di maggio per Samsung Galaxy Tab S8 Ultra e Android 12 per Galaxy M31s

Il produttore sudcoreano Samsung ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti software per alcuni dei propri dispositivi. Nello specifico, si tratta del tablet top di gamma Samsung Galaxy Tab S8 Ultra che ha ricevuto le patch di sicurezza di Android, aggiornate al mese di maggio 2022, e dello smartphone medio-gamma Galaxy M31s che ha finalmente ricevuto l’aggiornamento ad Android 12.

Oltre all’aggiornamento, per gli ultimi tablet di casa Samsung c’è una piccola novità relativa ai widget. Scopriamo tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra si aggiorna: arrivano le patch di maggio

Il tablet Android top di gamma del 2022 del produttore sudcoreano, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, ha ricevuto un nuovo aggiornamento software che porta sul dispositivo le patch di sicurezza di maggio 2022.

Samsung si conferma velocissima nel rilasciare gli aggiornamenti di sicurezza mensili: le patch di maggio, sono infatti state già implementate sugli smartphone della serie Galaxy S22 e, adesso, stanno iniziando a raggiungere altri dispositivi del produttore.

Il nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è contrassegnato dalla versione firmware X900XX2U2AVD6 e ha un peso di circa 505 MB: abbastanza stringato il changelog, che racconta di miglioramenti alla stabilità e alla sicurezza del dispositivo, oltre al rilascio delle nuove patch di sicurezza. In aggiunta, l’aggiornamento porta con sé le ultime versioni di alcune app proprietarie (Pen Up, Samsung Internet, Samsung Health e Calculator).

Gli altri due tablet della gamma, Galaxy Tab S8 e Galaxy Tab S8+, dovrebbero ricevere il medesimo aggiornamento a stretto giro di posta.

Per verificare la presenza dell’aggiornamento e procedere con l’installazione sul Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, basterà seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

I widget intelligenti arrivano sui Galaxy Tab S8

A prescindere dall’aggiornamento software, sembra che tutti e tre i tablet più recenti di Samsung stiano ricevendo i widget intelligenti, finora esclusiva degli ultimi smartphone aggiornati alla One UI 4.1 (come i Galaxy S21 o i Galaxy S22).

I widget intelligenti di Samsung, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, sono banalmente delle raccolte di widget contenuti all’interno di un solo widget, stile “raccolta smart” di iOS.

Stando a quanto segnalato dal portale 9to5Google, un Samsung Galaxy Tab S8 (la versione liscia) che esegue una versione software rilasciata il 15 aprile (patch di marzo), ha ottenuto i widget intelligenti, mostrati in cima all’elenco dei widget.

Sui tablet la funzionalità si presenta in maniera identica rispetto a come appare sugli smartphone (si può scorrere, tramite swipe, tra i vari widget), ma forse risulterà meno utile, non avendo problemi di “spazio” per aggiungere più widget alle schermate.

I widget intelligenti, al debutto con la One UI 4.1, non erano sicuramente disponibili sui tablet della gamma Galaxy Tab S8, nonostante eseguissero la versione software richiesta, prima dell’aggiornamento di aprile, segnalato in precedenza: tuttavia, sembra che non tutti gli utenti li abbiano ancora ricevuti; dovrebbe trattarsi di un rilascio lento e graduale, magari lato server, da parte di Samsung.

Samsung Galaxy M31s riceve Android 12 con la One UI 4.1

Lo smartphone medio-gamma Samsung Galaxy M31s, presentato dal produttore sudcoreano nel 2020 con a bordo la One UI 2.5 basata su Android 10, sta iniziando a ricevere il secondo major update della sua carriera che gli donerà la One UI 4.1 basata su Android 12.

L’aggiornamento, contrassegnato dalla versione M317FXXU3DVD4, parte dalla Russia e, oltre a portare la nuova versione software, aggiorna le patch di sicurezza al mese di marzo 2022.

Con la più recente versione software, Samsung Galaxy M31s guadagnerà tutte quelle funzionalità implementate da Samsung all’interno della One UI 4 basata su Android 12 e tutte le ulteriori novità portate dalla One UI 4.1, e di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

Siamo sicuri che nelle prossime settimane, questo aggiornamento software verrà rilasciato anche su altri mercati. Per verificare la presenza dell’aggiornamento e procedere con l’installazione sul Samsung Galaxy M31s, basterà seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.