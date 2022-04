Aggiornamenti per OnePlus 8, 8 Pro, 8T, 9R, Samsung Galaxy Z Flip 5G e altri

La raccolta odierna di aggiornamenti software per smartphone Android è quasi un duopolio di Samsung e OnePlus, con una singola eccezione firmata OPPO. Uno solo è il major update presente in questa selezione, tuttavia, accanto alle immancabili patch di sicurezza mensili, figurano degli importanti aggiornamenti correttivi e un nuovo programma beta. Senza ulteriori indugi, andiamo subito a scoprire tutte le novità di questi nuovi update software.

Samsung Galaxy A32 5G, Z Flip 5G, S10 5G: le novità degli aggiornamenti

Nei giorni addietro vi abbiamo raccontato di come il produttore sudcoreano stia già lavorando dietro le quinte alla One UI 4.1.1 e persino alla futura One UI 5.0 con base Android 13, tuttavia quelli sono discorsi ancora prematuri; nel frattempo ci sono tre smartphone del brand che si stanno aggiornando proprio in queste ore e sono: l’economico Samsung Galaxy A32 5G, il pieghevole Samsung Galaxy Z Flip 5G e l’ex flagship Samsung Galaxy S10 5G.

Appena due giorni fa vi avevamo raccontato di come la serie Galaxy S10 avesse iniziato a ricevere le patch di sicurezza di aprile 2022 in Europa, lasciando indietro il solo modello Samsung Galaxy S10 5G, che adesso si sta mettendo in pari: il roll out della versione firmware G977BXXSBHVD1 è già in corso in diversi Paesi europei, quali Germania, Italia, Spagna, Svizzera, Paesi nordici e UK. Mentre non si esclude la presenza di ulteriori generici bug fix e miglioramenti di stabilità, per tutti i dettagli della Security Maintenance Release (SMR) di questo mese vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

L’aggiornamento in distribuzione per il pieghevole Samsung Galaxy Z Flip 5G è di contenuto analogo; anche in questo caso il roll out è già in corso in Europa, con le prime segnalazioni che arrivano dalla Francia. La versione firmware introdotta è la F707BXXU6GVD1.

Infine, Samsung Galaxy A32 5G — predecessore del più interessante e ambizioso Samsung Galaxy A33 5G — è l’insospettabile destinatario dell’aggiornamento più interessante del giorno. Il roll out della versione firmware A326BXXU4BVC8 è partito dalla Thailandia e nel file OTA sono incluse le patch di sicurezza di marzo 2022, ma soprattutto la One UI 4.1 con base Android 12. In attesa del changelog ufficiale che ci permetta di capire quali e quante delle novità di questa release siano arrivate anche su questo modello, ricordiamo che la One UI 4.1 comprende l’integrazione potenziata di Google Duo nel sistema, con la possibilità di condividere lo schermo di alcune app durante le videochiamate (come Galleria e Samsung Notes), l’app Expert Raw, miglioramenti per la Gomma oggetto, per la condivisione delle foto (anche con Quick Share) e per varie app (come Galleria, SmartThings, Smart Switch, Samsung Health), l’arrivo di Grammarly all’interno della tastiera (solo in inglese), la possibilità di personalizzare la dimensione della RAM virtuale (funzione della cui effettiva utilità abbiamo parlato in un recente video), nuove azioni per Bixby Routines e tanto altro. Non manca il fix per la questione GOS, per cui Samsung si è recentemente scusata. Per ulteriori cambiamenti, vi rimandiamo all’articolo realizzato per la serie Galaxy S22, ricordandovi, però, che non tutte le novità per la Fotocamera verranno rese disponibili per tutti i modelli.

OnePlus 8, 8 Pro, 8T, 9R: le novità degli aggiornamenti

Sono quattro gli smartphone OnePlus che si stanno aggiornando in queste ore alla OxygenOS 12 C.15 e si tratta di OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T e OnePlus 9R. I classici thread sul forum ufficiale sono stati anticipati dagli screenshot degli utenti.

Tutti i modelli si stanno aggiornando in India alle seguenti versioni:

OnePlus 8T: KB2001_11.C.15​

OnePlus 8: IN2011_11.C.15

OnePlus 8 Pro: IN2021_11.C.15​

OnePlus 9R: LE2101_11.C.15​.

Il changelog è unico per tutti i modelli ed elenca numerose ottimizzazioni — velocità di ricarica e stabilità in chiamata — e fix (riconoscimento del volto, notifica anomala della fotocamera in uso):

System [Optimized] the charging speed in some scenarios [Optimized] the communication stability when making a phone call [Fixed] the occasional issue that unable to use face unlock [Fixed] the issue of abnormal display when enabling applications in some scenarios [Improved] system stability

Camera [Fixed] the abnormal notification issue of “Camera is running”.



OPPO A53: le novità dell’aggiornamento

Al pari dei modelli visti nei giorni scorsi, anche OPPO A53 figurava nella roadmap ufficiale della ColorOS 12 per il Q2 2022, pertanto non sorprende il lancio del programma beta dedicato. Gli utenti in India hanno tempo fino al 19 aprile per provare ad accaparrarsi uno dei 5.000 posti disponibili; è richiesta la versione firmware C.22.

Come aggiornare smartphone OnePlus, Samsung e OPPO

Non tutti gli smartphone elencati sono disponibili in Europa, ma se li possedete potete verificare manualmente la presenza di aggiornamenti in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“;

per gli OPPO, “Settings > Software Update > Gear Icon > Update Early Access > Official Version Application > Agree to Privacy Agreement > Apply Now“.